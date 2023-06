Un duel belgo-belge au deuxième tour des qualifications de Wimbledon : “C’était mon idole de jeunesse”

”Je suis dans un bon état d’esprit, expliqua Zizou Bergs après son succès avant d’évoquer sa rencontre face à Kimmer Coppejans. Kimmer, ce n’est pas un secret, c’était mon idole de jeunesse. Lorsqu’il était n°1 chez juniors, on s’entraînait dans la même académie, à Maaseik. Nous nous sommes déjà affrontés à quelques reprises et c’est toujours un plaisir. C’est un très chouette garçon. Ce sera donc un match particulier et chaleureux.”

Comme Zizou Bergs, Kimmer Coppejans s’attend à une rencontre spéciale entre nos deux compatriotes : “Ce sera évidemment particulier. Ce n’est jamais évident d’affronter un Belge. Nous nous entendons très bien qui plus est. Sur gazon, Zizou partira largement favori. Ce n’est pas ma surface de prédilection, même si je pense que je suis capable de bien me débrouiller. Je me sens bien et je vais pouvoir monter sur le court détendu. La clé sera de bien retourner et d’être agressif dès que l’occasion se présentera. On va essayer, en tout cas.”

Qualifications (1er tour) : Zsombor Piros (Por) bat Joris De Loore 7-6 (9/7), 1-6, 6-1 ; Raphaël Collignon bat Yunchaokete Bu (Chi) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 ; Gauthier Onclin bat Thiago Augusto Tirante (Arg) 6-2, 6-0 ; Kimmer Coppejans bat Timofey Skatov (Kaz) 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (13/11) ; Zizou Bergs bat Brandon Holt (USA) 6-2, 6-3.

Tirage au sort pour les femmes

Le tirage au sort des qualifications du tableau féminin a, lui, été réalisé ce lundi et nos quatre représentantes connaissent leurs adversaires. Yanina Wickmayer défiera la Néerlandaise Arianne Hartano, Greet Minnen la Canadienne Eugénie Bouchard, Magali Kempen l’Américaine Robin Montgomery et Marie Benoit la Lettone Darja Semenistaja. Elles joueront toutes ce mardi.