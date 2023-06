Kim Clijsters se livre avant Wimbledon : “J’ai reçu des propositions pour entraîner”

guillement Aux USA, on ne vient pas me déranger.

Cette quiétude, l’ancienne numéro 1 mondiale n’est pas près de la quitter malgré certaines sollicitations : “J’ai reçu un certain nombre de demandes ces dernières années pour entraîner et je pense que dans certains cas cela aurait bien fonctionné. Mais pour cela, il faut voyager au moins 20 ou 25 semaines par an. Et je veux bien faire les choses. Je ne désire pas être quelqu’un qui va expliquer des choses au téléphone. Dans le futur ? Je ne sais pas. Je dois encore m’occuper de mes enfants. Le plus petit a, à peine, six ans. Donc cela ne va pas devenir plus calme à la maison rapidement. Capitaine de l’équipe belge de Fed Cup ? Non, c’est pour Kirsten Flipkens. C’est quelque chose qu’elle fera très bien.”

Par contre, avec son expérience et son vécu sur le terrain, la Limbourgeoise peut se permettre de donner des conseils. Et l’un de ceux-ci serait pour Elise Mertens.

”Je sais qu’elle adore jouer en double. Mais je pense personnellement qu’elle devrait essayer pendant un an de se concentrer uniquement sur le simple. Si elle n’essaie pas, elle ne saura jamais si cela changerait quelque chose à sa carrière. Je tenterais le coup pendant un an pour voir si cela lui donne un peu plus de fraîcheur et de concentration lors des moments importants. Je pense que beaucoup de gens autour d’elle ont déjà essayé de soulever cette question, mais elle veut continuer à combiner le simple et le double. C’est son choix, il faut le respecter et elle vivra avec. Mais je suis certaine que quand tu arrives en deuxième semaine d’un Grand Chelem, il y a de la fatigue et de la pression qui s’ajoutent. Je me répète, il faudrait qu’elle essaye pendant un an.”

guillement Elise Mertens devrait arrêter le double pendant un an.

Pour peut-être réussir un grand coup dans un tennis féminin qui continue à se chercher des leaders charismatiques malgré l’avènement d’Iga Swiatek et d’Aryna Sabalenka.

”On me questionne souvent sur le niveau du tennis féminin. Je trouve que la profondeur du tennis féminin est beaucoup plus grande qu’elle ne l’était dans le passé. Et je trouve qu’Iga Swiatek est au top depuis un moment et qu’elle peut y rester. Mais ce qui est gênant ce sont ces filles qui sortent de nulle part pour remporter un Grand Chelem ou qui disparaissent après un sacre. Cela se produit beaucoup plus dans le tennis féminin que dans le tennis masculin. Pour trouver une réponse à ce phénomène, je pense parfois à la gestion des réseaux sociaux. Comment gèrent-elles une attention si grande et si soudaine ? Et aussi quelle importance une joueuse peut accorder aux réseaux sociaux. Quand je jouais, je ne pouvais pas imaginer avoir un deuxième travail. Est-ce qu’elles sacrifient du temps de leur préparation pour les réseaux ? Je ne sais pas.”

Ce qui est par contre certain, c’est que l’ancienne lauréate de l’US Open et de l’Australian Open replongera dans sa boîte aux souvenirs quand Wimbledon commencera lundi prochain : “Je vais penser à moi, enfant, à l’époque, regardant Wimbledon à la télévision pendant les vacances d’été. Je regardais par exemple Steffi Graf jouer. Ce sont des beaux souvenirs, des moments forts. Cette année, en me promenant à Roland-Garros, je ne reconnaissais pas certains endroits. Tant de choses ont changé par rapport au passé. À Wimbledon, vous continuez à avoir le même sentiment lorsque vous entrez. Parce que c’est un endroit si unique et spécial.”