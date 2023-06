Qui est Yannis Demeroutis, le nouveau coach de David Goffin ? “Ma vie s’est construite autour du tennis”

À lire aussi

”Le fait que le tennis soit un sport individuel me plaisait. Je jouais au football comme tout le monde et ce qui m’a attiré au tennis, c’est le côté 'je suis responsable de ce qui m’arrive'. Je jouais dans le parc de Jemappes. Les terrains de foot et de tennis étaient proches. J’ai commencé à taper dans la balle jaune vers onze ans. À l’époque, les joueurs ne commençaient pas à jouer vers quatre ou cinq ans. Je ne suis jamais passé par la fédération, je n’avais pas le niveau.”

Ce qui ne l’empêchera pas d’entrer dans le top 20 belge (ATP 750) après un crochet par une académie flamande : “Ma vie s’est construite autour du tennis. Ce sport m’a permis d’évoluer, de devenir un homme mais aussi de faire le tour du monde. À 17 ans, j’ai eu la chance d’être repris dans l’académie Waregem Happy. Un des entraîneurs pour la préparation physique était le judoka Robert Van de Walle. Cela a été une école de la vie avec lui et Francis Rawstorne, le responsable, une encyclopédie du tennis. Quand tu travaillais avec Robert, il fallait s’accrocher. Tu apprends ce qu’est la rigueur. Je vivais à l’internat. Je suis resté dans le milieu du tennis car c’est là que je me sentais le mieux et que je me sentais le plus utile.”

Et l’absence d’une carrière internationale n’a jamais été vécue difficilement : “Je n’ai aucune déception. J’ai peut-être fait des mauvais choix et j’aurais pu gagner 200 ou 300 places de plus à l’ATP. Mais à l’époque, top 750 ou top 200, cela ne changeait rien à ta vie. Je me suis rendu compte de ce qu’il me manquait et cela m’a servi pour ne pas commettre les mêmes erreurs avec mes joueurs par la suite. Devenir coach était une évidence. J’ai intégré assez rapidement le centre AFT à Mons. Je travaillais au centre régional avec Jacques Leriche et Eduardo Masso est venu me recruter dès la première année. Dans mon travail, j’aime sentir que la personne avec qui je bosse essaye de réaliser ce que je lui demande. C’est très important pour moi. J’aime sentir que j’aide quelqu’un à progresser, gagner des points et des matchs. Cela me donne de la satisfaction.”

Responsable de l'école des jeunes et président du RTC Thuin

Passé par l’AFT de 1996 à 2003, Yannis Demeroutis possède un regard éclairé sur le travail au sein d’une fédération : “à mon époque, on était peut-être plus libre que maintenant. Il y a eu une évolution dans les mentalités et les entraîneurs peuvent moins se permettre certaines choses avec les jeunes. Steve Darcis, quand je l’ai eu gamin, il a souffert car dans ma philosophie il faut aussi travailler sur le caractère des joueurs pour les former vers le haut niveau. Maintenant, c’est plus difficile d’être dur avec les jeunes. Être dans une fédération maintenant, c’est moins facile qu’avant. On retrouvait à l’AFT à l’époque des bons coachs avec Thierry Van Cleemput, Julien Hoferlin et Carlos Rodriguez, auprès duquel j’ai beaucoup appris. C’est difficile pour moi d’évoquer le travail réalisé par l’AFT actuellement car je ne suis plus dans la structure. Mais ce que je sais, c’est que Steve Darcis réalise du bon boulot avec ses joueurs. Vous savez pour que le tennis fonctionne bien dans un pays, il faut également trouver de l’énergie dans les clubs et dans des structures privées. Je pense par exemple à la Fondation Hope and Spirit qui aide pas mal de jeunes. C’est le mélange de toutes ces bonnes volontés qui permet à un tennis de bien se porter.”

Depuis 2004, c’est à Thuin que Yannis Demeroutis gère une école de tennis. Il a aussi endossé la casquette de président du club récemment : “En 2004, mon fils avait quatre ans et ma fille deux. Je voyageais beaucoup à l’étranger avec Steve et ma femme galérait souvent toute seule dans la gestion de la vie quotidienne. Il a fallu prendre une décision et l’opportunité s’est présentée à Thuin. C’était le bon moment pour se poser un peu et construire quelque chose près de chez nous.”