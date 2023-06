Yannis Demeroutis, l’entraîneur de Goffin, défend son joueur avant Wimbledon : “David en roue libre ? Pourquoi prendre un second coach alors ?”

Installé sur la terrasse du Tennis Club de Thuin quelques jours avant son départ pour Wimbledon, Yannis Demeroutis, qui a rejoint comme entraîneur le staff de David Goffin, profite de l’endroit pour évoquer sereinement sa collaboration avec le Liégeois mais aussi Germain Gigounon : “J’ai dirigé David et Germain à l’AFT quand ils étaient jeunes. Je les connais bien. Ce qui me permet de comprendre certaines situations entre eux. Le fait d’avoir des cheveux gris me donne une plus grande facilité pour faire passer des messages. Je ne sais pas si le mot est juste, mais je suis une espèce de sage qui vient aider la structure.”

Quand vous avez entraîné David Goffin à ses 18 ans, pouviez-vous envisager une telle carrière pour le Liégeois ?

”Non. Pas parce qu’il n’était pas capable mais parce que c’est très rare quand tu peux dire d’un joueur de 18 ans qu’il va entrer dans le top 10 mondial. Si tu as Carlos Alcaraz, tu peux le dire à 17 ans, déjà, mais c’est exceptionnel. David possédait des qualités, mais dire qu’il allait réaliser une telle carrière, qui n’est pas terminée d’ailleurs, c’était compliqué.”

Que retenez-vous de son parcours actuel ?

”Deux souvenirs lointains entre eux. Son premier Roland-Garros qui se termine en huitième contre Roger Federer. Ensuite, il y a un an, David est passé tout près du meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem en échouant aux portes de la demi-finale à Wimbledon. Il avait réalisé un magnifique tournoi.”

Yannis Demeroutis veut apporter toute son expérience à David Goffin.

Comment avez-vous rejoint le staff de David Goffin ?

”C’est une demande de David et de Germain. Il n’y a rien de malsain dans cette collaboration, c’est très clean. On a fait deux entraînements pour voir comment cela se passait et Germain me poussait à intervenir. Cela a été facile d’intégrer l’équipe. C’est aussi la volonté de David de tout mettre en œuvre pour revenir au plus haut niveau. Sans tous ces ingrédients positifs, jamais je n’aurais accepté ce nouveau challenge. La situation de David, je la vois un peu de l’extérieur car je viens d’arriver dans le projet. David est prêt à entendre mes remarques, celles d’un gars plus âgé que lui.”

Pourquoi avoir accepté ce challenge ?

”Ce projet en vaut la peine humainement. J’ai accepté parce que c’est Germain et David. Je n’avais et je n’ai aucune volonté de repartir sur le circuit avec un autre joueur. C’est certain à 99 %. Je me laisse quand même un petit pourcent au cas où (rires).”

Que peut-on encore attendre de David ?

”Des bons résultats. J’ai des chiffres en tête mais je préfère les garder pour moi. Il peut encore briller dans les Grands Chelems. Si c’est déjà à Wimbledon, la semaine prochaine, ce serait fantastique. On a défini un calendrier jusqu’à Roland-Garros 2024, soit un an complet de travail en commun.”

Est-ce que David a choisi la facilité en prenant Germain, un ami, comme coach puis vous qui le connaissez aussi ?

”Je ne sais pas si David a besoin de nouveauté à son âge. On ne va pas en faire un serveur-volleyeur. Je ne travaille pas avec lui comme quand il avait 18 ans. Je pense que c’est important pour David de travailler avec une équipe saine, avec des éléments en qui il a confiance.”

Vous n’avez pas l’impression d’endosser le rôle de la belle-mère qui est là pour chapeauter Germain ?

”On en a parlé ouvertement avec Germain et c’est pour cela que je répète que la situation est saine. David avait besoin d’une aide supplémentaire et il ne faut pas oublier qu’un coach voyage quarante semaines par an avec son joueur. Cela use énormément au fil des années. Là aussi je peux aider et soulager Germain. Je l’ai aussi entraîné, donc quand il a besoin de parler, d’évoquer certains sujets, je suis maintenant présent. Il vient régulièrement à la maison et je peux vous garantir qu’on travaille main dans la main pour faire évoluer David dans le bon sens. Avoir deux entraîneurs ce n’est pas toujours facile, je le concède. Mais si la relation est saine, ce qui est le cas chez nous, c’est très positif.”

Que manque-t-il à David pour le moment ?

”David doit, dans un premier temps, se faire confiance. J’assiste à des entraînements où il atteint un niveau de jeu irréel. Et parfois, c’est plus compliqué en matchs. Il doit reprendre confiance en ses moyens et cela vient par le travail et la volonté de bien faire en permanence. Quand on est sur le court, on ne se repose pas une seule minute, on travaille, point à la ligne. On peut rigoler avant ou après mais sur le terrain, on bosse. Cette rigueur va aider. Les coups, David il les possède. Il a été septième mondial sans moi et je n’ai rien à lui apprendre dans ce domaine.”

Est-ce que le feu sacré est encore présent chez lui ?

”Je comprendrais que David soit en roue libre, il n’a plus rien à prouver. Mais ce n’est pas le cas, sinon pourquoi il s’embêterait à prendre un deuxième coach dans son équipe. Et si j’avais senti une telle attitude chez lui, cela ne m’aurait pas intéressé de rejoindre son staff. Je ne vais pas quitter ma famille plusieurs semaines par an pour le plaisir de voyager. Je vous jure que David a encore envie de performer. S’il accepte de repasser par la case des Challengers c’est pour repartir plus haut. Je vous certifie que tous les joueurs n’accepteraient pas ce parcours.”

Entrer directement dans le tableau principal de Wimbledon fut une bonne nouvelle ?

”Recevoir une wild-card pour un Belge dans un Grand Chelem, c’est une belle récompense. C’est la preuve d’un respect des autorités du tournoi. Maintenant, il faut en profiter et montrer qu’on la méritait en travaillant sur ce qui aura été moins bien sur le Challenger d’Ilkley où les conditions n’étaient pas idéales. Mais si on ne veut plus passer par là, il ne faut pas rester 130e mondial.”

Est-ce fou de dire que David peut battre tout le monde à Wimbledon, sauf Djokovic ?

”Je préfère la même question sans évoquer Djokovic (rires). Car imaginez que je dis oui et que David tire Djokovic à Wimbledon. Je vais devoir lui expliquer après cette interview qu’il peut quand même battre le Serbe. Mais franchement, David peut battre tout le monde. En ce qui concerne Djokovic, c’est compliqué. Le Serbe est en surconfiance, il peut se transcender à chaque instant et devenir imbattable.”