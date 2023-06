La chronique de Dominique Monami : “Une wild-card méritée pour David Goffin à Wimbledon”

"Cette décision ne me semble pas discutable."

Pour en revenir sur la petite saison sur herbe, c’est sympathique de retrouver un tennis différent du reste de l’année, même si le gazon n’est plus aussi rapide qu’avant et que des mesures ont été prises, balles plus grandes et plus lourdes, herbe plus haute, pour qu’on assiste à plus d’échanges. Ce qui donne la chance à des joueurs qui restent sur leur ligne de fond de briller. Avant, un joueur avec un bon service ou un adepte du service-volée pouvait aller loin. Malgré ces changements, il faut s’habituer au gazon avec des balles qui rebondissent moins. Ce qui veut dire que les joueurs sont souvent assez bas sur leurs appuis. L’objectif sur gazon reste de prendre rapidement de vitesse son adversaire et l’obliger à défendre avec des balles qui remontent. L’approche tactique est différente. Et c’est en grande partie parce qu’il est très fort dans ce domaine que Novak Djokovic a décroché les quatre derniers Wimbledon. Le Serbe possède cette capacité à bien analyser le jeu. Et son tennis est complet. Il possède un bon slice, il retourne bien et son service est souvent bien placé. Sans oublier son jeu de contre.

À lire aussi

Enfin, je voudrais souligner l’atmosphère différente qu’on rencontre à Wimbledon par rapport aux autres Grands Chelems. Il y a le côté tradition qui est toujours présent et cela même si les infrastructures ont été modernisées. Les deux-trois premiers jours, quand tu arrives à Wimbledon, ce sont les plus chouettes. Les terrains sont parfaits, les habits des joueurs sont plus classiques et il y a les habitudes avec les fraises, le thé à cinq heures, etc. Tu rentres dans un autre monde et tu fais un petit bond en arrière dans le temps. Il y a un charme particulier qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ce qui est aussi agréable, c’est de loger dans un appartement ou une maison que tu loues et où tu résides avec ton staff. Tu restes à Wimbledon village et tu peux profiter de petits restaurants. Cela change des hôtels habituels.