Dans des propos rapportés par Eurosport, dont il est l’un des consultants, le Suédois voit l’Écossais capable de bousculer la hiérarchie. “Je pense que Murray sent que c’est le tournoi où il peut encore très bien faire. Et très bien faire, dans son esprit, c’est probablement le gagner, a-t-il déclaré. Est-ce que je pense qu’il peut briller ? Oui, il peut déranger ses adversaires. Peut-il le gagner ? Eh bien, je ne sais pas… Il l’a déjà gagné plusieurs fois, donc oui.”

C’est en effet sur les courts du All England Club que le joueur de 36 ans a remporté deux de ses trois tournois du Grand Chelem. La première fois, c’était il y a dix ans tout pile, face à un certain… Novak Djokovic.

Il en a ensuite remporté un second, en 2016, face à Milos Raonic. Depuis lors, Murray a traversé une période semée d’incertitudes et autres doutes. Mais il est aujourd’hui complètement débarrassé de ses problèmes de hanche pour laquelle il a subi deux interventions chirurgicales dès 2018 dont l’une aboutissant au placement d’une prothèse.

Dernièrement, Murray a remporté ses dix premières rencontres de la saison sur gazon, enlevant les Challengers de Surbiton et Nottingham. Et ce n’est pas sa défaite dès le premier tour du Queen’s face à Alex de Minaur qui va perturber ses plans. Lui qui a annoncé il y a quelques jours qu’il se voyait encore jouer plusieurs saisons.

John McEnroe, triple lauréat de Wimbledon et consultant pour la BBC, partage l’avis de Wilander. En y apportant une nuance toutefois : il n’est pas tête de série. “Il comprend les nuances de l’herbe mieux que quiconque. Mais cela dépendra de son tirage au sort et s’il affronte Djokovic au premier tour…, argumente l’Américain. Je le place dans la douzaine des meilleurs joueurs qui comprennent ce qu’il faut pour concourir et bien évoluer sur gazon. Donc, rien qu’à partir de cela, s’il obtient quelques opportunités ici et là et qu’il y va à fond, qui sait ce qui pourrait arriver ? Gagner, c’est une grosse demande, mais on ne sait jamais.”

Le tirage au sort des tableaux masculin et féminin aura lieu ce vendredi.