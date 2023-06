Wimbledon: Yanina Wickmayer passe le 1er tour des qualifications, "j'ai bien géré"

Yanina Wickmayer s'était déjà qualifiée pour Wimbledon l'an dernier, quelques mois après avoir entamé un come-back suite à la naissance de sa fille Luana Daniëlla. Elle doit donc recommencer l'aventure et défiera au deuxième tour la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 161), 25 ans, victorieuse 7-5, 6-2 de la jeune Britannique Isabelle Lacy (WTA 594), 16 ans, bénéficiaire d'une wild card.

"L'objectif est évidemment de me qualifier une nouvelle fois, mais il faut jouer match par match", a-t-elle poursuivi. "Il va falloir réussir à imposer son jeu et se battre jusqu'au bout. Le match de demain ne sera pas évident, car Ruse était encore 50e mondiale l'année dernière, si je ne me trompe. Il faudra je sois très agressive et que je parvienne à la faire bouger un maximum, car si je lui laisse le temps, elle peut très bien jouer. Je suis toutefois motivée comme jamais et je vais tout donner pour passer."