La Polonaise devait y affronter l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 65) ce vendredi après-midi.

”Je suis tellement désolée mais je dois me retirer de mon match aujourd’hui. J’ai eu une nuit agitée à cause de la fièvre et d’une possible intoxication alimentaire. Je ne peux pas performer et je dois prendre soin de moi”, a déclaré la numéro un mondiale via les réseaux sociaux du tournoi de Bad Hombourg.

Au premier tour de Wimbledon, qui débute ce lundi 3 juillet, Swiatek sera opposée à la Chinoise Lin Zhu (WTA 33).

