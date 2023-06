Casper Ruud arrive motivé à Wimbledon… pour retourner voir un concert de The Weeknd

Dans une interview accordée à Eurosport, le double finaliste de Roland-Garros a expliqué sa source de motivation en prévision du Grand Chelem londonien avec le sourire. “The Weeknd a deux autres concerts lors de la première semaine de Wimbledon, donc ma motivation est assez grande pour pouvoir aller à un troisième concert”, a-t-il expliqué, non sans ironie alors que les concerts ont lieu les 7 et 8 juillet à Londres, jours du troisième tour messieurs.

Celui qui n’a gagné qu’un match à Wimbledon en quatre participations a donc de même évoqué le Majeur anglais avec plus de sérieux par la suite. “Les gens pensent sans doute que je ne le prends pas sérieusement mais c’est le cas. Je veux bien y prester mais il faut prioriser les choses. L’été sera long, j’aurai beaucoup de choses à défendre dont ma finale à l’US Open. J’ai aussi été choisi pour disputer la Laver Cup donc je retournerai aux États-Unis avant plusieurs semaines en Asie. Je voyais cette période comme la seule dans le calendrier où je pourrais prendre du temps pour moi et me relaxer. J’ai joué chaque semaine sur terre battue, donc mon corps en avait besoin. L’année dernière, il n’y avait pas de point donc j’ai eu du mal à ressentir beaucoup de motivation car je ne me sens pas capable de gagner. Cette année est différente. Si je joue sur des terrains en dur en Norvège, c’est tout simplement car nous n’avons pas de terrains sur herbe, ce n’est pas que je ne veux pas.”

