Djokovic, Alcaraz et des surprises nommées Norrie ou Bublik… voici nos favoris pour Wimbledon

Djokovic











Comme nous le confiait Justine Henin la semaine dernière, Novak Djokovic a certainement dans la tête de réaliser le Grand Chelem calendaire. Cela passe obligatoirement par une victoire finale à Wimbledon. En cas de succès, le n°2 mondial égalisera les huit titres – un record – remportés par le Suisse Roger Federer. Le Serbe reviendrait également à hauteur de l’Australienne Margaret Court, la seule à avoir enlevé 24 titres en Grand Chelem. Or, on le sait, un Djokovic en mission est pour ainsi dire intraitable.

Ses statistiques sur gazon parlent pour lui. Le natif de Belgrade compte 109 matchs disputés pour seulement 18 défaites (85,8 % de succès). Sur l’herbe du troisième Majeur de la saison, Djokovic culmine à 86 victoires pour 10 défaites. Surtout, il y a conquis quatre titres consécutifs depuis 2018 (l’édition 2020 a été annulée pour cause de Covid). Difficile donc de ne pas l’imaginer soulever la coupe le dimanche 16 juillet sur le Court Central. Arrivé samedi dernier à Londres sans tournoi préparatoire, ce qui est une habitude dans son chef, il sera frais mentalement et physiquement.

Alcaraz











Carlos Alcaraz a montré l’étendue de ses qualités sur gazon au cours des derniers jours en soulevant le trophée au Queen’s. L’Espagnol y a enchaîné cinq victoires pour un seul petit set perdu, face au Français Rinderknech au 1er tour. Évidemment, le joueur de 20 ans laisse la cape du grandissime favori à son adversaire. “Ce n’est pas parce que je suis redevenu numéro un mondial (NdlR : grâce à son succès) que mes chances augmentent. Novak arrive”, a souligné l’Espagnol après le 11e titre de sa jeune carrière. Un titre qui était le tout premier sur gazon, preuve de ses progrès sur cette surface si particulière. “J’ai l’impression que ça fait 10 ans que je joue sur gazon, a lancé Carlito. Oui, je me considère comme l’un des favoris.”

Medvedev, Norrie, Zverev











Daniil Medvedev apparaît comme un candidat à une belle performance. Bien que ses récents résultats ne soient pas brillants. Éliminé d’entrée par le Français Mannarino à Rosmalen, il s’est ensuite incliné en quarts de finale du tournoi de Halle face à l’Espagnol Bautista-Agut. Sa meilleure performance à Londres est un huitième de finale. Pas de quoi pavoiser, donc. Mais quand on évoque les tournois du Grand Chelem, difficile de passer à côté du Russe. Il voudra également prendre sa revanche sur son élimination surprise au premier tour de Roland-Garros en juin.

Cameron Norrie, lui, voudra se distinguer lors de son tournoi préféré. Ces deux dernières années, le Britannique a semble-t-il passé un palier en remportant son premier Masters 1000 à Indian Wells en octobre 2021. La saison passée, il s’est hissé en demi-finale de Wimbledon, éliminé par l’inévitable Novak Djokovic. Devant sa famille et dans une ville qu’il affectionne, le lauréat du Rio Open en début de saison pourrait nous sortir une grosse performance.

Alexander Zverev n’a jamais remporté le moindre tournoi sur gazon mais sa forme nous laisse penser qu’il pourrait réaliser un bon parcours cette saison à Wimbledon, là où son meilleur résultat est un huitième de finale. Demi-finaliste à Roland-Garros et sur l’herbe de Halle la semaine dernière, il a retrouvé le niveau qui était le sien avant sa grave blessure à la cheville encourue à Paris l’an dernier.

Tsitsipas, Bublik











Alexander Bublik pourrait être la bonne surprise de cette édition 2023. Du moins, s’il le décide… Joueur extrêmement talentueux, son mental lui joue régulièrement de mauvais tours. La semaine dernière, le Kazakh s’est offert son plus beau titre : l’ATP 500 de Halle. Pour y parvenir, le joueur de 26 ans s’est débarrassé de Coric, Struff, Sinner (abandon), Zverev et Rublev, tous des joueurs classés entre les 7e et 22e positions.

Depuis son quart de finale à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas n’arrive pas à digérer le passage au gazon. Il a disputé trois tournois (Stuttgart, Halle et Majorque) sans aucun coup d’éclat, son meilleur résultat étant un deuxième tour à Halle. Pour ses performances régulières en Grand Chelem, il mérite toutefois une place parmi les outsiders.

Murray, Kyrgios











À 36 ans et après deux opérations à la hanche, Andy Murray n’en reste pas moins compétitif et solide sur le gazon. Il a d’ailleurs enchaîné dix victoires au mois de juin, remportant les Challengers de Surbiton et Nottingham avant de tomber assez sèchement face à l’Australien Alex de Minaur, futur finaliste, lors du 1er tour du Queen’s. Conscient qu’il dispute l’un de ses derniers Wimbledon, l’Écossais, double vainqueur de l’épreuve, aura à cœur de sortir une grosse prestation devant son public. Bémol : il ne figure pas parmi les 32 têtes de série.

Vu ses antécédents sur gazon, Nick Kyrgios ne doit pas être mis de côté même si sa forme actuelle est loin de rassurer avant l’entame de l’épreuve. L’Australien n’a joué qu’une seule rencontre cette saison, lors du 1er tour de Stuttgart le 13 juin dernier. En totale méforme et en surpoids, le finaliste de Wimbledon 2022 s’y est incliné en deux manches face au Chinois Wu (5-7, 3-6). Reste que s’il passe l’un ou l’autre tour, les sensations pourraient vite revenir.