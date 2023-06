Gérald Moretti, coach de Wickmayer: "Yanina peut aller chercher une place dans le Top 50"

"Yanina mérite tout ce qui lui arrive", a indiqué à Belga son coach Gérald Moretti. "Je suis vraiment impressionné par son éthique de travail. Elle s'entraîne à fond, elle voyage beaucoup, alors qu'elle a son mari et sa fille à maison. Nous avons fait des tournois entre guillemets un peu pourris, mais elle a été hyper sérieuse et toujours motivée. Elle est aussi très à l'écoute et prête à emmagasiner de choses nouvelles. J'avais eu un peu peur de cela au début, car elle a joué à un très haut niveau et je suis un jeune coach, mais le courant est bien passé. Et lors de ces qualifs, elle a été fidèle à elle-même en ne lâchant rien."