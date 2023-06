Qualifié ce jeudi grâce à sa très belle victoire en cinq sets face au Japonais Taro Daniel (ATP 105), Kimmer Coppejans (ATP 187) va disputer le tableau principal de Wimbledon pour la toute première fois.

À 29 ans, le natif d’Ostende rejoint David Goffin (ATP 123) qui a obtenu une invitation de la part des organisateurs.

Dans le tableau féminin, deux Belges sont parvenues à se qualifier : Yanina Wickmayer (WTA 111) et Greet Minnen (WTA 121). La première va disputer le quatorzième Wimbledon de sa carrière. "Disputer un nouveau Grand Chelem, c'est incroyable pour moi, surtout en tant que maman, a expliqué l'Anversoise. La sensation est géniale et je ne m'en lasse pas ! J'espère évidemment pouvoir continuer le tournoi et donc gagner mon prochain match. Il m'est difficile de dire quelle adversaire j'aimerais rencontrer. On verra ce que le tirage au sort me réserve. Mais si je pouvais éviter ma bonne copine Greet, ce serait sympa."

Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 90) et Maryna Zanveska (WTA 92) étaient, elles, directement qualifiées pour le tableau principal.

Pour suivre le tirage au sort en direct, il suffit de vous rendre directement sur le site officiel de Wimbledon dès 11h.