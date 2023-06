Swiatek, Rybakina, Sabalenka… voici nos favorites pour l'édition 2023 du tableau féminin de Wimbledon

Swiatek











Forte de son titre à Roland-Garros, Iga Swiatek se présentera en forme du côté de Londres. D’autant plus qu’elle s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Bad Hombourg ce jeudi. En dépit d’un palmarès vierge sur gazon, exception faite de… Wimbledon juniors en 2018, nous la voyons favorite. La marge est bien plus fine qu’elle ne l’est pour Novak Djokovic mais à 22 ans, qu’elle a fêtés il y a un tout juste un mois, la Polonaise ne peut faire que progresser sur cette surface si particulière. Et elle présente l’avantage, au contraire de ses principales adversaires, d’être en pleine confiance. La Polonaise ne sera jamais une meilleure joueuse sur gazon que sur terre battue, mais la voir remporter Wimbledon est un scénario tout à fait plausible.

Rybakina











Tenante du titre, Elena Rybakina est de facto l’une des favorites de Wimbledon. Une inconnue demeure cependant : aura-t-elle récupéré du virus qui l’avait poussée à déclarer forfait avant de disputer le 3e tour de Roland-Garros ? Dans la foulée de son élimination en huitièmes de finale du tournoi de Berlin la semaine dernière, la Kazakhe a déclaré forfait pour Eastbourne afin de se rétablir complètement. Pas idéale donc comme préparation mais ses résultats l’an dernier, juste avant de décrocher le troisième Majeur de la saison, étaient loin d’être bons. Elle aura l’opportunité de monter en puissance au fil des rencontres.

Sabalenka











Aryna Sabalenka, considérée comme la troisième phalange du Big 3 actuel sur le circuit féminin, arrive à Londres avec une défaite au 2e tour du tournoi de Berlin face à la Russe Veronika Kudermetova. Exclue de Wimbledon l’an dernier, tout comme les athlètes russes et ses compatriotes bélarusses, elle peut cependant exceller sur gazon où elle s’appuie sur un service très puissant. Ce n’est pas pour rien qu’elle signa une demi-finale au All England Club en 2021. En début de saison, elle a remporté l’Australian Open, le tout premier Majeur de sa carrière.

Jabeur, Ostapenko











Ons Jabeur ne vit pas une grande saison mais son style de jeu, très varié, convient parfaitement au gazon. Une surface sur laquelle elle a remporté deux de ses quatre titres sur le circuit WTA. L’an dernier, après avoir goûté aux joies d’un quart de finale à Wimbledon, elle s’est offert la finale face à Rybakina. Elle a d’ailleurs déclaré que ce revers, qu’elle a visionné récemment avec son mari dans le documentaire Break Point de Netflix, l’avait rendue encore plus avide de succès. Ses récents résultats (élimination d’entrée à Berlin, deuxième tour à Eastbourne) ne plaident pas en sa faveur mais si elle retrouve rapidement ses sensations elle deviendra une sérieuse candidate.

Jelena Ostapenko, elle, respire la grande forme. La Lettonne s’est imposée en finale du tournoi de Birmingham dimanche dernier. Et s’est encore qualifiée, pas plus tard que ce jeudi, pour les demi-finales à Eastbourne. Demi-finaliste à Wimbledon en 2018, elle s’était également imposée chez les juniors lors de l’édition 2014. Si elle parvient à maintenir la forme qui est la sienne en ce moment, il faudra compter avec elle.

Kvitova, Alexandrova, Gauff











Double lauréate de Wimbledon en 2011 et 2014, Petra Kvitova pourrait avoir des envies de remettre le couvert. Elle a en tout cas prouvé qu’elle n’avait rien perdu de son talent en s’imposant dimanche à Berlin en écartant des joueuses de la trempe de Caroline Garcia ou Ekaterina Alexandrova. Avec son style de jeu très offensif, la Tchèque a toujours déclaré que sa surface favorite était le gazon.

Victorieuse à Rosmalen mi-juin puis demi-finaliste à Berlin, Ekaterina Alexandrova arrive à Wimbledon en grande confiance et avec de bons repères sur le gazon. Difficile d’ailleurs de croire que la Russe n’a jamais été plus loin que le deuxième tour à Londres.

Demi-finaliste à l’Australian Open et Roland-Garros, Coco Gauff pourra-t-elle réussir la passe de trois ? Selon des spécialistes comme John McEnroe, son jeu ne cesse de se bonifier et sa puissance pourrait faire des dégâts sur l’herbe du All England Club. Son coup droit reste cependant perfectible et ce sera sans doute encore un peu tôt pour s’imposer…

Muchova











Déjà deux fois quart de finaliste à Wimbledon (2019, 2021), Karolina Muchova a créé la sensation lors du dernier Roland-Garros en atteignant la finale. Dans la foulée, la Tchèque a décidé de prendre du repos et n’a disputé aucun tournoi préparatoire sur gazon. Il faudra dès lors voir comment elle va digérer le changement de surface mais son jeu, varié et porté vers l’avant, pourrait faire des étincelles. En plus, vous savez quoi ? Son idole se nomme Roger Federer…