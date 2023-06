Mais pour débuter, penchons-nous sur les parcours théoriques respectifs de Carlos Alcaraz (ATP 1) et Novak Djokovic (ATP 2), les deux favoris de cette édition 2023.

Têtes de série numéros un et deux, l’Espagnol et le Serbe se retrouvent aux deux extrémités du tableau et ne pourront se rencontrer qu’en finale du Majeur.

Sur papier, le jeune joueur de 20 ans semble avoir tiré la moitié la plus difficile. Après avoir ouvert le bal face au Français Jérémy Chardy (ATP 534), le parcours pourrait se corser dès les huitièmes de finale face à l’Australien Alex de Minaur (ATP 16) ou l’Allemand Alexander Zverev (ATP 21). En quarts, on peut s’attendre à le voir rencontrer le Danois Holger Rune (ATP 6) ou l’Américain Frances Tiafoe (ATP 10) puis, en demi-finale, le Grec Stéfanos Tsitsipas (ATP 5) ou le Russe Daniil Medvedev (ATP 3). Ces derniers n’ont cependant jamais atteint ce stade de la compétition à Wimbledon.

De son côté, le tenant du titre sera d’abord opposé à l’Argentin Pedro Cachin (ATP 67) et devrait avoir, lui aussi, l’occasion de monter en puissance durant la première semaine. En huitièmes, il pourrait se frotter à l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 15) avant de croiser le fer avec des garçons comme le Russe Andrey Rublev (ATP 7) ou l’Australien Nick Kyrgios puis le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) ou l’Italien Jannik Sinner (ATP 8).

L’affiche du premier tour : Tsitsipas face à Thiem

Le tout gros duel du premier tour, outre David Goffin face à Nick Kyrgios, sera sans aucun doute la rencontre opposant Stéfanos Tsitsipas à Dominic Thiem. Il y a quelques années, les fans auraient payé cher pour voir cette affiche depuis les gradins.

Alors, certes, les deux joueurs n’ont jamais atteint que les huitièmes de finale à Wimbledon mais dans un tournoi du Grand Chelem, cela vaudra le détour.

Iga Swiatek “épargnée”

Chez les femmes, la moitié de tableau d’Iga Swiatek (WTA 1) semble plus dégagée que l’autre.

La Polonaise, qui a déclaré forfait ce vendredi avant de disputer la demi-finale de Bad Hombourg, aura tout de même sur son parcours théorique jusqu’en finale l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 75), demi-finaliste sur le gazon londonien en 2019 et qui jouera contre Venus Williams (WTA 554), quintuple championne de Wimbledon au premier tour.

En demi-finales, Swiatek pourrait se retrouver face à la Française Caroline Garcia (WTA 5), mais l’incertitude est grande après son abandon en huitièmes de finale à Eastbourne, jeudi, et alors qu’elle n’a jamais franchi les huitièmes à Wimbledon.

Dans la partie basse du tableau, outre la tenante du titre Elena Rybakina (WTA 3) et Aryna Sabalenka (WTA 2), on note la présence de la finaliste de l’an dernier, la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6), mais aussi de la Tchèque Petra Kvitova (WTA 9), deux fois titrées à Wimbledon et récemment couronnée à Berlin, ou de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17), en forme sur gazon après sa victoire à Birmingham.