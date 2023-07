Maryna Zanevska (WTA 92) affrontera la Tchèque Barbora Strycova (WTA 282), Elise Mertens (WTA 28) la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 82) et Ysaline Bonaventure (WTA 90) la Chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 191).

Ce sont les deux joueuses issues des qualifications qui auront la tâche la plus ardue : Greet Minnen (WTA 121) sera opposée à la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 17), deux fois demi-finaliste à Wimbledon, et Yanina Wickmayer (WTA 111) devra se frotter à la Russe Anna Blinkova (WTA 39). Un succès sur cette dernière permettrait à l’Anversoise de retrouver le top 100 mondial.

“Ce ne sera pas un tour facile, prévient toutefois son coach Gérald Moretti auprès de l’agence Belga. Blinkova fait une bonne saison. C’est une cogneuse. Elle ne sera donc pas évidente à manœuvrer sur gazon, mais Yanina peut le faire. Elle a encore de beaux objectifs. J’ai vite vu, après quelques semaines d’entraînement, qu’elle peut briguer plus qu’un retour dans le top 100, pourquoi pas une place dans le Top 50. C’est possible, car elle a étoffé sa palette de coups avec un bon slice, des amorties, et surtout de nombreuses montées au filet.”

En ce qui concerne les favorites, Iga Swiatek (WTA 1) débutera son tournoi par un duel face à la Chinoise Lin Zhu (WTA 33). C’est sa moitié de tableau qui semble la plus dégagée. Même si la Polonaise, malade ce vendredi et forfait avant de disputer sa demi-finale à Bad Hombourg, aura tout de même sur sa route théorique des joueuses comme l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 75), demi-finaliste en 2019 et adversaire de Venus Williams (WTA 554) au premier tour, ou la Française Caroline Garcia (WTA 5).

Dans la partie basse du tableau, outre la tenante du titre Elena Rybakina (WTA 3) et Aryna Sabalenka (WTA 2), on note la présence de la finaliste de l’an dernier, la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6), mais aussi de la Tchèque Petra Kvitova (WTA 9), deux fois titrées à Wimbledon et récemment couronnée à Berlin.