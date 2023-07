Pierre-Yves Bailly de retour sur le circuit après son année d’études à l’université du Texas : il va disputer le 15 000 dollars de Sofia

Frère de Gilles-Arnaud Bailly, qui s’est révélé aux yeux du grand public la saison passée grâce à ses finales lors des éditions juniors de Roland-Garros et de l’US Open, le jeune homme de 19 ans ne se fixe pas d’objectif précis. Il veut surtout jouer et enchaîner les rencontres.

Pierre-Yves, quel bilan tirez-vous de votre deuxième année universitaire ?

“On a disputé une très belle fin de saison, en occupant notamment la première place du classement universitaire et en remportant notre Conférence (Big 12). C’est dommage de ne pas être parvenus à se qualifier pour la finale du championnat car nous avions le potentiel pour gagner la compétition. C’était une petite déception et ça n’a pas été facile à accepter. Pour ce qui concerne ma prestation dans le tableau individuel, je dois avouer que j’étais pressé de rentrer en Belgique après une saison longue et éprouvante. Enfin, sur le plan, personnel, j’ai pu disputer de nombreux matchs sans blessure et sans ressentir la moindre douleur à mon poignet. C’était le plus important pour moi après un exercice 2021-2022 compliqué.”

Vous allez disputer le 15 000 dollars de Sofia à partir de dimanche, où vous êtes engagé en qualifications. Avec quelles ambitions partez-vous ?

“Voilà trois semaines que j’ai repris le chemin des courts et que je m’entraîne dur, y compris physiquement, afin de me préparer pour les prochains tournois. Je joue en Bulgarie ce week-end, et je vais reprendre sur des tournois à 15 000 et 25 000 dollars. Comme j’étais blessé l’été dernier, je n’avais pas pu jouer entre mes première et deuxième années universitaires. Je dois dire que le circuit pro m’a beaucoup manqué. Je suis très motivé à l’idée de me remettre dedans, mais je n’ai pas d’objectif précis. Je veux juste prendre du plaisir et jouer des tournois. Les premières semaines vont surtout me servir à retrouver mes sensations, à engranger de l’expérience. Et j’espère marquer des points d’ici fin juillet ou début août.”

Avec qui vous entraînez-vous ?

“Je suis suivi par Dries Beerden, qui est aussi l’entraîneur de mon frère, au sein de son académie à Hasselt : le Tenkie Park. Je m’entraîne beaucoup avec Gilles-Arnaud. Quand on en aura l’occasion, on voyagera ensemble sur les mêmes tournois. C’est mon rêve d’évoluer à ses côtés, de faire notre chemin ensemble. Il essaye de m’aider et je fais pareil avec lui, on est vraiment très proches.”

Votre frère, Gilles-Arnaud, s’est incliné d’entrée lors de ses trois derniers tournois. Comment se porte-t-il ?

“Physiquement et mentalement, ces dernières semaines ont été compliquées pour lui parce qu’il a dû jongler avec ses examens de rhéto. Mais il vient d’apprendre qu’il avait réussi et donc terminé ses études de secondaire. Il va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur ses tournois.”

Pourriez-vous jouer en double avec lui ?

“Si l’occasion se présente, on va sûrement le faire, oui. On a de bonnes chances d’obtenir des résultats parce qu’il se débrouille bien dans cette discipline et que j’ai développé pas mal d’aptitudes propres au double lors de mon année aux États-Unis. Fin août, mon dernier tournoi sera le 25 000 dollars de Coxyde. Ensuite, je retournerai à Austin pour y entamer ma troisième année d’études.”