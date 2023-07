Victorieuse à seulement trois reprises lors de ses dix dernières sorties, la joueuse belge a été éliminée d’entrée ce lundi à l’occasion du premier tour de Wimbledon. Une défaite en deux sets (6-1, 7-5) face à la Tchèque Barbora Strycova (WTA 623), demi-finale de l’épreuve en 2019.

En proie à des problèmes de dos, elle a très clairement annoncé qu’elle avait peut-être disputé son tout dernier Wimbledon. Elle envisage même de mettre un terme à sa carrière.

“Je pense que nous avons tout essayé, a-t-elle expliqué dans des propos rapportés par la chaîne Sporza. Je n’ai tout simplement pas assez bien joué aujourd’hui, même en dehors de mon mal de dos que je ressentais avant la rencontre.”

La native d’Odessa, qui fêtera ses 30 ans le 24 août, avait déjà été sortie au premier tour de Roland-Garros fin mai. Très émue au moment de quitter le court, elle avait déclaré que c’était peut-être la dernière fois qu’elle arpentait les terrains de la Porte d’Auteuil. Preuve que l’idée d’arrêter le tennis fait son chemin depuis un moment. “Trop vite, je suis devenue frustrée et j’ai perdu courage. En fait, je ne suis pas satisfaite de ce que j’ai montré, a encore expliqué Zanevska. Je vais prendre du temps maintenant pour récupérer, même si je ne sais pas si cela suffira. Je prépare la fin de ma carrière.”

Et de revenir sur ses maux de dos : “Ce n’est pas seulement un problème physique, mais cela pèse aussi sur l’aspect mental. Je ne me sens jamais à 100 %, à la fois physiquement et mentalement. Au plus haut niveau, il faut l’être, jour après jour. Je n’en peux plus. L’histoire ne durera pas. Je pense que ma décision est prise. Mais je vais réfléchir à nouveau et discuter du meilleur choix. Juste après un match, vous réagissez de manière plus émotionnelle.”

Le mois dernier, Maryna Zanevska s’était séparée de son coach, Geoffroy Vereerstraeten, après onze années de collaboration.