David Goffin: "Une manière originale de commencer le tournoi"

"Cette victoire représente beaucoup moi", a-t-il confié à même le court après sa qualification. "Wimbledon a toujours été un tournoi très important pour moi. Et je me remercie les organisateurs, Jamie Baker, Tim Henman pour le cadeau qu'ils m'ont fait en m'octroyant cette wild card. Et je suis très heureux d'être parvenu à remporter une nouvelle victoire ici. C'est très important dans la période que je traverse. J'ai besoin de matches, j'ai besoin de victoires. Je me sens à 100% physiquement et ce genre de match peut me donner confiance pour le futur."

David Goffin a dû attendre ce lundi matin pour connaître le nom de son adversaire, mais avec Fabian Maroszan, il n'avait certainement pas perdu au change vu que le Hongrois n'avait aucune expérience du gazon.

"Ce n'était pas facile, car j'étais dans mon lit quand je l'ai appris (NdlR : le forfait de Kyrgios)", a-t-il poursuivi. "C'était amusant, car je me préparais pour ce match sur le Court N.1, un grand court. Plusieurs joueurs m'avaient demandé qui j'allais affronter et quand j'avais répondu 'Nick', ils me disaient 'Ouh, gros match !' Je m'attendais donc à une grande bagarre et dans mon lit, j'ai reçu un message sur mon téléphone m'informant que Nick était forfait et que j'aurais un autre adversaire le lendemain matin. Ce fut donc une manière originale de commencer le tournoi. Mais voilà, je suis très heureux du niveau que j'ai affiché et j'espère aller aussi loin que l'an dernier (NdlR : en quart de finale)."

David Goffin peut d'ailleurs entrevoir la suite avec un optimisme sur le gazon londonien, dans la mesure où il défiera un autre adversaire à sa portée au deuxième tour, en la personne du Chilien Tobias Barrios Vera (ATP 133). Issu des qualifications, le Sud-Américain, 25 ans, vient ainsi de remporter son tout premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem en battant 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 7-6 (7/2) l'Argentin Sebastian Baez (ATP 46).

"Cela n'a pas été facile de devoir rejouer des tournois Challenger", a-t-il encore expliqué. "Il faut pouvoir se montrer humble et avoir confiance en le processus que l'on suit pour revenir. J'ai tâché de faire mon possible ces derniers mois et je suis heureux que le niveau soit là pour ce tournoi. Ce fut un très bon match. J'ai simplement été un peu trop passif en retour au deuxième set. Je n'ai pas très bien géré deux ou trois points à la fin de ce set. Pour le reste, j'ai eu beaucoup de jeux de services que j'ai remporté facilement et dès que j'ai commencé à mieux retourner, j'ai pu faire la différence. Et sur la fin, j'ai très bien joué. Cela fait plaisir"