Van Cleemput : “Alcaraz a déjà signé la surprise”

Justement, quelles sont les chances de David à votre avis ?

”Dans la mesure où Kyrgios a atteint la finale de Wimbledon la saison passée, ce ne sera pas évident. Mais d’un autre côté, Kyrgios n’a disputé qu’un seul match cette année. Il n’arrive donc en pleine confiance, il se présente avec un manque de rythme évident. David a aussi connu des moments compliqués mais c’est un très bon joueur sur gazon. Il est permis d’espérer qu’il fasse un bon match. N’oublions pas qu’il avait atteint les quarts l’an dernier.”

Nick Kyrgios a déclaré qu’il jouerait sans pression…

”J’ai aussi lu son interview et on dirait qu’il a tout fait dans sa carrière… Parce qu’il a battu des bons joueurs et atteint une finale en Grand Chelem (perdue en quatre sets face à Djokovic), on a l’impression qu’il a tout vu. Mais jusqu’à preuve du contraire, il n’a pas exploité tout son potentiel. La meilleure preuve, c’est sa carrière en dents de scie. J’ai plus de respect pour des jeunes comme Casper Ruud ou Carlos Alcaraz. Kyrgios est un garçon très amusant avec ses facéties, mais ce n’est pas un joueur rigoureux.”

L’an dernier, vous nous expliquiez que David Goffin pourrait revenir à un bon niveau. Êtes-vous toujours du même avis malgré sa saison compliquée ?

”Je ne le vois pas à l’entraînement mais, de ce que je peux lire dans la presse via son staff, il réalise de très bons entraînements. Il n’a certainement pas perdu son jeu. Il doit renouer avec la confiance. Sur papier, ce n’est finalement pas très compliqué. Je vois souvent des gens essayer de trouver des explications. Mais ce n’est qu’une question de confiance… Et elle ne peut s’accumuler qu’au fur et à mesure de bons matchs et de victoires. D’un point de personnel et en théorie, sans aucun doute, je crois que David peut retrouver une place plus en adéquation avec ses capacités. De là à dire s’il peut retrouver le top 50 ou le top 30, je n’ai pas de boule magique…”

Par rapport au tournoi, qui voyez-vous comme favori chez les hommes ?

”Vu la position dans laquelle il s’est mis avec sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic sera plus dangereux que jamais. Ce gars fonctionne aux challenges, au nombre de titres qu’il accumule et au fait d’asseoir son nom dans l’histoire. S’il remporte Wimbledon, il n’en sera que plus difficile à manœuvrer à l’US Open. Djokovic peut battre un record (de titres en Grand Chelem) qui, à mon sens, peut rester à jamais invaincu ou restera difficile à battre pendant un très long moment.”

Et chez les dames ?

”Plus que jamais Swiatek ! C’est la seule qui offre un tennis aussi complet. Et sur le gazon, là où la surface est dédiée aux techniciens… Avec ses slices, sa capacité à retourner tôt, à volleyer, elle a le bagage qu’il faut pour s’imposer. Mais comme je suis un mauvais pronostiqueur… (rire)”

Voyez-vous une surprise éventuelle ?

”J’ai envie de dire qu’on l’a déjà eue la semaine dernière avec la victoire finale de Carlos Alcaraz au Queen’s. J’étais très inquiet pour lui au terme du premier tour, mais il est parvenu à trouver ses marques. Et, face à Dimitrov, il a géré ça de main de maître. Donc, évidemment, il peut s’inviter en client potentiel pour la finale. Il arrive à Londres sans ambition, ce qui peut se traduire par une meilleure gestion de la pression. Et pour finir, j’ai envie de citer Alexander Zverev qui revient très bien après sa grave blessure à la cheville encourue à Roland-Garros en 2022.”