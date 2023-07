Carlos Alcaraz évite la pluie et poursuit sereinement sa route à Wimbledon: "Je veux gagner le tournoi"

"Chaque jour on apprend quelque chose de nouveau, expliqua Carlos Alcaraz après son succès. Chaque fois que je vais sur le terrain, c’est mieux pour moi. Je passe des heures sur le court, j’acquiers plus d’expérience, ce qui est vraiment important sur cette surface que je ne maîtrise par encore totalement. Ce qui est difficile sur l’herbe, c’est qu’il faut conserver tout le temps sa concentration. À un moment, contre Chardy, je me suis déconcentré au troisième set et il m’a breaké illico. Je dois encore progresser dans ce domaine.”

Ce qui n’empêche pas Carlito de se montrer ambitieux : “L’objectif principal pour moi dans ce tournoi est de le gagner.”