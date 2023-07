Il y a 30 ans, le 4 juillet 1993, Pete Sampras remportait son premier Wimbledon: “Un tournant dans ma carrière”

À lire aussi

Avec 14 titres du Grand Chelem (7 Wimbledon, 5 US Open et 2 Australian Open), auquel ne manque finalement que Roland-Garros où son meilleur résultat est une demi-finale, on pensait le record de l’Américain parti pour durer des siècles. Cela aura finalement tenu 7 ans. Mais dans le cœur de ses fans, Pete Sampras restera toujours au sommet. Si le Washingtonien s’était déjà imposé à l’US Open en 1990, il a réellement commencé à écrire sa légende lors du tournoi de Wimbledon, en 1993. Auréolé d’une première place mondiale qu’il ne pensait pas encore mériter à ce moment-là, Sampras arrive au All-England Club avec une pression maximale sur ses épaules. “Mon but, dans ma carrière, a toujours été de m’imposer à Wimbledon, expliquait Pistol Pete après sa carrière. Je voulais être mentionné aux côtés de Rod Laver et Ken Rosewall. Etre n°1, c’était finalement la cerise sur le gâteau. Mais c’est seulement en m’imposant à Wimbledon que j’ai senti que je méritais cette place. C’est à Londres que j’ai réalisé que j’avais l’esprit, la volonté et le cœur pour être n°1.”

Sampras n'a pas été paralysé par la pression qu'il s'est mise.

Le jeu naturellement offensif de Pete Sampras fait des merveilles. Au 1er tour, l’Australien Neil Borwick lui prend un set mais courbe l’échine (6-7, 6-3, 7-6, 6-3). Ensuite, un autre Aussie, Jamie Morgan, plie rapidement bagage (6-4, 7-6, 6-4). Le Zimbabwéen Byron Black disparaît encore plus vite du tableau (6-4, 6-1, 6-1), comme le Britannique Andrew Foster en 8es (6-1, 6-2, 7-6).

Cinq sets face à Agassi

Maintenant, les adversaires sont d’un autre niveau. En quart de finale, Andre Agassi pensait bien créer la surprise mais Sampras s’imposera en cinq sets (6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4). "Il était tout simplement meilleur”, admettait le Kid de Las Vegas.

En demi-finale, les quatre meilleurs mondiaux se retrouvent. Courier et Edberg s’affrontent et Pete Sampras se retrouve face à Boris Becker qui pensait profiter d’une douleur au coude lancinante de Pistol Pete, mais sans succès (7-6, 6-4, 6-4). "Perdre contre Pete, ce n’est pas une honte, commentait Boum-Boum Becker. Il a servi de manière excellente. Parfois, j’ai pensé qu’il ne connaissait pas la différence entre le premier et le deuxième service (tellement c’était rapide).”

Becker n'a rien su faire face à Sampras.

Le premier match de Djokovic à la télévision

Pete Sampras a donc rendez-vous avec son histoire le 4 juillet 1993, le jour où l’on commémore l’indépendance américaine. “La première victoire de Pete Sampras à Wimbledon, c’est le premier match de tennis que j’ai vu à la télévision”, se souvient encore Novak Djokovic.

guillement "J'étais nerveux, le stress s'était accumulé. Je ne me sentais pas bien mais je voulais vraiment gagner."

Mais avant de gagner, il faut jouer. Et en face, il y a un autre Américain, Jim Courier. “J’étais nerveux, c’était le moment, rembobine Sampras. J’étais épuisé. Le stress s’était accumulé pendant deux jours. Aucun coach ou parent ne pouvait me dire quelque chose pour passer au-delà de ça. Cela dépendait de moi. Je ne me sentais pas bien mais je voulais vraiment gagner.”

Sur le court, on ne devine rien. Pour la fête nationale US, c’est un feu d’artifice haut en couleur de tennis avec des points qui resteront dans la légende. En près de trois heures, Pete Sampras réalise son rêve et s’impose à Wimbledon (7-6, 7-6, 3-6, 6-3). "Je n’aurais pas pu jouer un meilleur match sur gazon, soufflait Courier. J’ai juste affronté un joueur qui, sur cette surface, est d’un tout autre niveau.”

Jim Courier a joué son meilleur match sur cette surface mais cela n'a pas suffi.

”Ce titre à Wimbledon a vraiment constitué un tournant dans ma carrière, se souvient Pete Sampras, qui a maintenant 51 ans. Dans ce match, face à Jim, je me suis sali. J’ai vraiment tout donné pour gagner. Battre Jim, à Wimbledon, c’était plus important que ma victoire à l’US Open. Ce trophée, en 1993, voulait dire : 'Me voici et je vais être là pendant un moment'. J’ai senti que j’étais plus à l’aise en tant qu’homme, plus à l’aise sous les projecteurs, plus à l’aise avec le fait d’être le n°1 mondial.”

Ce premier titre sur le gazon londonien sera suivi de six autres, seul Krajicek se dressant sur sa route au milieu de ses titres. En 2001, alors tenant du titre, Pete Sampras transmettait finalement le relais en huitièmes de finale à un certain Roger Federer. D’un maître à un autre…