”Du 22 au 28 janvier 2024, toujours dans les installations du Blocry lors de la deuxième semaine de l’Australian Open, expliquait l’ancien manager de Justine Henin. Ce sera dans la même configuration que cette année avec des nouveautés qui seront dévoilées en septembre. Ce que je peux déjà dire c’est qu’entre le 15 juillet et le 31 août, nous allons collaborer avec des clubs partenaires dans les cinq Provinces francophones. En contrepartie du parrainage, nous donnerons une série de lots et des places pour le BW Open. Ce sera une grande action de promotion à travers les tournois de ces clubs.”

Avec une fréquentation de 10 000 personnes sur la semaine, la première édition du BW Open avait été une belle réussite : “Elle a dépassé nos espérances, poursuivait Christophe Dister, le Bourgmestre de La Hulpe. On se devait de donner une suite même si cela reste compliqué à organiser en Belgique. Nos sommes sur des marchés étroits et les entreprises ne possèdent pas des budgets importants. La recherche de sponsors est compliquée. En Belgique, les sociétés ne possèdent pas cette culture de soutien aux sports. Je vois des pays moins développés économiquement que la Belgique et pas plus grand mais ils arrivent à organiser plusieurs tournois par an. Les partenaires de cette année ont apprécié l’événement et sont majoritairement enclins à redémarrer. Notre objectif est d’augmenter le budget pour améliorer encore l’accueil du public et des joueurs. On a réalisé un débriefing de l’édition 2023 avec une liste de points à travailler.”

David Goffin avait été la grande attraction de la première édition du BW Open.

Le budget de 900 000 euros de cette saison sera augmenté pour répondre à des demandes de l’ATP : “On a reçu un bon rapport mais avec un point noir, nos terrains d’entraînement. En 2024, on ne va plus envoyer les joueurs dans un club de la région mais on va installer deux terrains identiques à la surface de jeu du tournoi sur le site. Ce qui va multiplier par deux la facture pour la construction des courts. On va donc approcher du million d’euros de budget total.”

Voilà pourquoi un coup de main des entreprises brabançonnes serait une bonne chose, mais on ne semble pas se diriger vers un tel scénario : “Les entreprises du Brabant wallon étaient totalement absentes lors de la première édition et cela devrait encore être le cas de la deuxième. Nous ne sommes même pas reçus. Et les grandes marques dans les secteurs des banques, assurances et télécommunications ne bougent pas. On pensait que ce serait plus facile pour l’an 2 après une première édition fortement mise en avant par les médias.”

Pour augmenter la fréquentation du site, les deux organisateurs ont trouvé un accord avec Ticketmaster : “Pour nous donner de la visibilité, pour améliorer les ventes pour les matchs de la journée. En soirée, nous étions complets du mercredi au dimanche, mais pas en journée. Si on ne peut pas augmenter le budget grâce aux grandes entreprises, on espère pouvoir le faire grâce au succès populaire. On peut imaginer des événements d’entreprises avec les PME qui, elles, répondent bien à notre événement.”

L’édition 2024 ne devrait être qu’une étape puisque le BW Open attend sous peu la confirmation d’une licence de trois ans : “Nous resterons un Challenger 125. Il y a actuellement des discussions au niveau de l’ATP pour installer un ou deux ATP 175 lors des deuxièmes semaines des Grands Chelems comme pour certains Masters 1000. Mais rien n’est encore passé. On veut faire du BW Open un événement incontournable en Belgique. On veut aussi améliorer le tableau sportif. Finalement, cette date située lors de la deuxième semaine de l’Australian Open est bonne. C’est même la meilleure car le calendrier ATP est vraiment chargé.”