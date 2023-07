Matteo Berrettini : “Jouer un derby n’est jamais facile, surtout avec Lorenzo, qui est mon meilleur ami sur le tour”

De sa gifle face à Federer à sa finale à Wimbledon, Matteo Berrettini a bien verdi

En 2019, après avoir remporté le tournoi de Stuttgart un mois plus tôt, l’Italien se présente face à son idole Roger Federer, en huitième de finale de Wimbledon. Le Romain subi ce jour-là, la loi imparable du maître des lieux helvète, qui lui inflige une gifle féroce : 6-1, 6-2, 6-2. Il racontera plus tard, dans le Gio Journal : ” J’ai grandi en regardant Roger Federer, et en l’encourageant toujours. Je l’ai soutenu autant que j’ai pu, en le regardant à la télévision à chaque fois qu’il jouait. Puis j’ai réalisé que je jouais dans le même tournoi que lui.”

Mais comme l’italien est un bon élève, il retient la leçon prise ce jour-là. En 2021, Après une année sabbatique, pour cause de Covid, l’ATP et le géant romain reviennent sur le gazon estival. Plus vert, Matteo Berrettini s’impose au Queen’s et s’avance vers Wimbledon avec de belles certitudes. Il est aux alentours de 15h, quand le Romain entre dans l‘arène du Centre Court de Wimbledon, quelques jours plus tard pour disputer la finale. Sa première en Grand Chelem. Face à lui un ogre jamais rassasié : Novak Djokovic. Pourtant, c’est bien l’Italien qui empoche le premier set au tie-break. Le poing serré, sans esclandre, il savoure un court instant. Sans doute car il sait que la route est encore longue pour renverser la montagne de l’autre côté du filet. Un constat qui se vérifie dans les heures qui suivent, lorsqu’il assiste impuissant au nouveau triomphe de “Nole”.

De la “grass” à la disgrâce

En juin 2022, le Romain revient, toujours plus fort, sur la surface verte. Il s’impose à Stuttgart, encore, et réalise le doublé au Queen’s. Le voilà, avec 9 victoires consécutives avant de fouler à nouveau le gazon des internationaux de Grande-Bretagne. La confiance et les ambitions sont alors à leur paroxysme : “Gagner Wimbledon ? C’est définitivement un objectif.” lance-t-il avec hardiesse en conférence de presse. Malheureusement, le Covid s’en mêle, et le géant romain doit renoncer au Grand Chelem britannique, juste avant le début de la quinzaine. Un forfait annonciateur de mauvais jours.

Depuis ce test positif, c’est le négatif qui semble s’être immiscé dans la carrière du tennisman italien. Une défaite sèche en quart de finale de l’US Open 2022 face à Casper Ruud, un revers homérique face à l’increvable Andy Murray au 1er tour de l’Open d’Australie 2023 et un forfait à Roland-Garros. Ajouté à cela les blessures, nombreuses, et vous obtenez le bilan sportif calamiteux des 12 derniers mois de Matteo Berrettini. En dehors des courts, il n’est pas non plus épargné par la presse de son pays. Sa relation avec l’influenceuse Melissa Satta, fait souvent les choux gras des tabloïds de la Botte. Nicola Pietrangeli, légende du tennis italien, fustige son compatriote dans le média local, Notizie : “Berrettini a 25 ans (NdlR : 27). Il est beau, riche et célèbre, mais qu’attend-il de plus dans la vie ? Il ne comprend pas la chance qu’il a. Il gagne des millions d’euros et il gaspille tout. Honnêtement, je ne le plains pas du tout.”

Vers un destin à la Del Potro ?

Sa carcasse d’1,96m avec son service ravageur et ses coups droits foudroyants n’est pas sans rappeler un certain Juan Martin Del Potro. Aussi bien dans ses caractéristiques que dans les pépins physiques accumulés. L’avenir nous dira, s’il épouse la même trajectoire que l’Argentin, entremêlé de blessures et de coups d’éclat flamboyant. En attendant, défait à Stuttgart puis forfait au Queen’s, l’Italien a chuté au 37e rang mondial, ce lundi. Soit son pire classement depuis avril 2019. Ironie du sort, l’Italien retrouve Lorenzo Sonego au premier tour de Wimbledon. “Jouer un derby n’est jamais facile, surtout avec Lorenzo, qui comme je l’ai toujours dit, est mon meilleur ami sur le tour”, a-t-il déclaré à la presse italienne avant le début du tournoi. Sans repères et sans confiance c’est un Matteo Berrettini rempli de doute qui se présente sur la verdure londonienne.