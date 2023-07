Pour son tout premier Wimbledon, Kimmer Coppejans sera opposé à Alex de Minaur ce mardi : “C’est pour ce genre de moment que tu joues au tennis”

Kimmer, à l’occasion de votre victoire au troisième et dernier tour des qualifications jeudi dernier, on vous a vu vous effondrer sur le gazon. À quoi pensiez-vous à ce moment précis ?

“Je me suis surtout senti soulagé. (rire) J’étais très stressé dans le dernier jeu parce que je sentais que Wimbledon n’était plus très loin. Petit, vu la surface assez particulière, ce n’est pas le tournoi du Grand Chelem qui me faisait rêver, mais il reste tout de même très spécial. Avec toutes ses traditions dont le fait de jouer uniquement en blanc par exemple. Je me suis aussi dit que le travail avait enfin payé. C’est pour des moments comme ceux-là que tu joues au tennis. Il y a tellement de moments difficiles dans une carrière que ça rend la victoire encore plus belle. J’ai dû travailler très fort pour y arriver.”

Vous évoluez le reste de la saison sur le circuit Challenger, qui est en quelque sorte la deuxième division dans le monde professionnel. On imagine que vous devez réaliser pas mal de sacrifices tout au long de l’année…

“Le niveau sur le circuit Challenger est très élevé. Je pense que les gens ne s’en rendent pas toujours compte. Il n’y a pas vraiment beaucoup de différences avec les tournois ATP où tu rencontres des joueurs du top 100. Alors oui, c’est beaucoup de sacrifices, notamment familiaux. Je suis papa d’un petit garçon prénommé Quinn depuis octobre 2021 et 30 semaines durant, je ne suis pas à la maison. Cela me pousse à profiter à 1 000 % et je donnerai tout ce mardi.”

Vous serez opposé à l’Australien Alex de Minaur, 24 ans et 17e mondial. Vous l’avez rencontré à une seule reprise, lors des qualifications pour le tableau principal de l’Australian Open 2016. Et vous vous étiez imposé deux sets à rien.

“En effet mais, à l’époque, il devait avoir 16 ou 17 ans. C’est un joueur complètement différent aujourd’hui et un tirage très compliqué. Il est top 20 mondial et se débrouille bien sur gazon. Je n’aurai donc rien à perdre. On va voir avec mon coach si on peut trouver quelques failles dans son jeu que l’on peut exploiter.”

Vous êtes accompagné de Niels Desein à Londres mais vous êtes souvent seul sur les tournois.

“Je suis suivi par Niels et également Michael Lynch. Je m’entraîne aussi parfois au Tenkie Park situé à Hasselt en compagnie d’Alexander Kneepkens qui est aussi le coach d’Elise Mertens. Mais c’est exact, le plus souvent je suis seul sur les tournois. C’est parfois dur mentalement.”

Vous êtes aujourd’hui classé à la 188e position mondiale. Est-ce que vous avez en tête de retrouver le top 100, que vous avez déjà atteint en juin 2015 ?

“C’est toujours l’objectif, oui. Mais j’y vais étape par étape. Cette saison, je voudrais terminer l’année dans le top 150.”