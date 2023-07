Après Maryna Zanevska (WTA 88), qui a clairement évoqué la fin de sa carrière après son élimination au premier tour de Wimbledon lundi, c’est Ysaline Bonaventure (WTA 91) qui s’interroge sur son avenir dans le monde du tennis.

La Stavelotaine de 28 ans, sans surprise, n’est pas parvenue à renverser la vapeur face à Zhuoxuan Bai (WTA 191). Issue des qualifications, la Chinoise menait 7-6 (7/0), 4-0 lorsque la rencontre a été interrompue par la pluie. Et seules huit petites minutes lui ont suffi pour conclure la deuxième manche sur le score de 6-1 ce mercredi.

Dans la foulée de son éviction, Bonaventure a annoncé qu’elle allait faire un pas de côté. “Un court de tennis est probablement le dernier endroit où je veux être en ce moment. Peu importe que ce soit Wimbledon ou Roland-Garros. J’ai eu du mal à apprécier le tennis ces derniers temps et ma santé mentale est ma priorité. J’ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais prendre un peu de congés pour comprendre ce que je veux et ce qui me rend vraiment heureuse, que ce soit le tennis ou pas. J’espère que je trouverai la paix”, a écrit la joueuse sur son compte Instagram.

La Tunisienne Ons Jabeur lui a apporté son soutien : “Prends soin de toi”, a commenté l’actuelle sixième mondiale.

En dix-huit tournois disputés cette saison, dont l'Australian Open et Roland-Garros, la Liégeoise a été éliminée à douze reprises au premier tour.