Elina Svitolina, adversaire de Mertens au 2e tour à Wimbledon, est en mission pour l’Ukraine : “Des impacts de balles et des traces de sang partout…”

Mais ce n’est pas le cas. Et la raison est simple à comprendre : la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie depuis février 2022. Un conflit qui pourrit la vie de la femme de Gaël Monfils depuis plus d’un an.

”La guerre avait éclaté depuis une semaine quand j’ai appris que j’étais enceinte, expliqua la joueuse ukrainienne de 28 ans lors de sa reprise au tournoi de Charleston en avril dernier. Tout s’est bousculé dans ma tête. C’était extrêmement stressant. Pendant mes derniers tournois au Mexique puis à Indian Wells et Miami, je n’étais pas dans mon état normal. Avec le stress, les blessures ont commencé à apparaître. Mais à ce moment-là, je ne jouais pas que pour moi : je jouais pour toute l’Ukraine. J’ai vraiment repoussé mes limites, physiques et mentales, mais cela devenait impossible de me concentrer sur le tennis. C’était trop. Ma famille était en Ukraine, cela m’angoissait beaucoup. Ce n’était pas sain donc j’ai arrêté plus tôt que prévu. Et j’ai complètement coupé avec le tennis.”

Mais en vivant, à l’image de notre compatriote Maryna Zanevska née en Ukraine, dans un stress permanent sans recevoir des nouvelles quotidiennes de ses proches restés au pays.

”Les premiers mois du conflit ont été les plus terrifiants de ma vie. Je pensais à ma famille en permanence. Je regardais tout le temps mon téléphone pour être certaine que mes proches allaient bien. En fait, ton esprit sort de ton corps. D’un côté, toi, tu es à l’abri, dans un pays en paix. De l’autre, tu vois ce qu’il se passe chez toi. Tu te sens tellement inutile. Tu ne peux pas aider ta famille, tu ne peux aider personne. J’ai commencé à être très anxieuse tout le temps. Je ressens encore un poids énorme à l’intérieur de moi.”

Et si la naissance de sa fille en octobre lui a procuré un bonheur immense, un voyage dans son pays en février a fait renaître de grandes angoisses chez l’Ukrainienne.

”Cela m’a déchiré le cœur de voir l’Ukraine dans cet état. Ce n’est plus le pays que j’ai connu. Des villes entières, qui étaient magnifiques, sont détruites, en ruines. On entendait régulièrement des alarmes retentir, celles qui annoncent un danger imminent. C’était vraiment très dur. À la télévision, tu as l’impression que c’est un film, tu n’y crois pas vraiment. J’avais beau le savoir et avoir des proches sur place qui me racontaient, une fois que tu es là-bas, tu découvres la véritable horreur. Les maisons aux fenêtres explosées, les impacts de balles sur les murs, des traces de sang partout… C’était une expérience effroyable.”

Si elle ne s’est pas engagée dans l’armée comme son ami, l’ancien joueur Sergiy Stakhovsky (”Il voit sur le front ses amis se faire tuer par les bombes russes”), Elina Svitolina est devenue une porte-parole pour la défense de sa patrie : “C’est mon devoir. J’ai des opportunités. Je suis l’une des voix de l’Ukraine pour partager l’histoire de mon pays et sensibiliser le maximum de gens, rappeler à quel point on a besoin d’aide. Je fais le maximum à travers le tennis et ma petite notoriété. Depuis le début de la guerre, j’ai collecté plus d’un million de dollars pour l’Ukraine et pour ma fondation (NdlR : United 24). Je suis en mission pour mon pays et pour mon peuple.”

Ce qui pousse la native d’Odessa, quart de finaliste au dernier Roland-Garros, à ne pas serrer la main des joueuses russes et biélorusses à la fin de ses rencontres. Un geste qui peut paraître anodin mais qui est très important à ses yeux : “Je suis ukrainienne, je soutiens mon pays, je fais tout mon possible pour soutenir et donner un bon état d’esprit aux hommes et aux femmes qui sont sur les lignes de front, qui se battent pour notre terre dans notre pays. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme ou une femme qui est sur la ligne de front en ce moment qui me regarde, et qui me verrait faire comme si de rien n’était ? Je représente mon pays, je peux faire entendre ma voix et je suis aux côtés de l’Ukraine. J’ai mon rôle à jouer dans cette guerre.”

Et sportivement, Elina Svitolina veut briller pour reverser une partie de ses primes aux enfants ukrainiens tout en leur donnant du bonheur : “Quand je gagne, j’apporte de la joie au peuple d’Ukraine, aux enfants surtout, aux enfants qui aimaient jouer au tennis avant la guerre. Maintenant, ils n’ont plus l’opportunité de jouer. Tout a été détruit. Ces petits moments peuvent être une source de motivation, de regarder plutôt le côté positif de la vie, et de prendre du plaisir autant que possible dans cette situation qui est horrible.”

Elise Mertens est prévenue, sa future adversaire est en mission.