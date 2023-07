Néophyte, stakhanoviste et fan de Gonzalez : qui est Tomas Barrios Vera, le futur adversaire de David Goffin au 2e tour à Wimbledon ?

Son premier succès en Grand Chelem

En s’imposant face à l’Argentin Sebastian Baez, hier au premier tour de Wimbledon, Tomas Barrios Vera a gagné son premier match en Grand Chelem dans un tableau principal. Le Chilien avait échoué à ce stade de la compétition, lors de ses deux tentatives précédentes. Face à Kevin Anderson, ici même en 2021, puis face à Taro Daniel à l’Open d’Australie en 2022.

Il a déjà passé plus de 10 heures sur les courts

Classé 133e, le natif de Santiago, Chili, a dû passer par trois tours de qualifications pour se hisser dans le tableau final. Avant d’affronter Goffin, le joueur de 25 ans a déjà passé 10h54 sur les courts. Dont une bataille en 5 sets et pratiquement 4 heures face à Thiago Seyboth Wild lors du dernier tour des qualifications. Tandis que le Belge, invité dans le grand tableau, s’est défait de Fabian Marozan en deux heures à peine. “Je suis arrivée avec trois matchs dans mon corps. Mais j’ai eu de nombreux jours de repos, depuis mon dernier tour de qualification, qui se sont bien déroulés pour que j’arrive à un très bon niveau aujourd’hui.” a-t-il déclaré pour ESPN après son match face à Sebastian Baez.

Le Chilien Tomas Barrios Vera. ©Belga

Fernando Gonzalez est son idole

Le Sud-Américain de 25 ans avait 10 ans quand son aîné chilien Fernando Gonzalez perdait sa seule finale en Grand Chelem face à l’icône Roger Federer. C’était à l’Open d’Australie en 2007. Idole de toute une génération, l’ancien numéro 5 mondiale est également un modèle pour Tomas Barrios Vera. Il tentera, ce mercredi, de marcher dans les pas de son illustre compatriote, quart de finaliste à Wimbledon en 2005.

Jamais dans le top 100

124e à l’ATP en juin 2022, le Chilien n’a jamais été mieux classé au cours de sa carrière. Actuellement 133e, le joueur de 25 ans sera dans le top 120, au pire, à l’issue de ce Wimbledon. Soit son meilleur ranking. En début d’année, l’homme de Santiago pointait pourtant à la 230e place mondiale. Mais à la faveur de bons résultats sur les tournois Challenger, dont deux victoires au mois d’avril, il est parvenu à remonter au classement. S’il venait à se défaire de Goffin ce mercredi, Tomas Barrios Vera pourrait entrevoir les portes du top 100 pour la première fois de sa carrière.

Il aime Wimbledon

Comme la majeure partie des joueurs sud-américains, le Chilien est un joueur de terre battue avant tout. Il compte, d’ailleurs, 9 finales dans les tournois challenger, toutes disputées sur la brique pilée. Pour un bilan de 3 victoires et 6 défaites. Mais son tournoi préféré, d’après sa fiche ATP, est Wimbledon. Il aura donc ce mercredi, une occasion en or de briller sur le court qu’il chérit le plus. Goffin est prévenu.