Wimbledon 2023 : un 350e succès en Grand Chelem pour Djoko

Tout en soulignant la qualité de jeu de son adversaire alors que lui-même ne s’estime pas encore au meilleur de son niveau, Djokovic a ajouté que Thompson “n’a pas eu de chance dans le deuxième set”.

Au troisième tour, celui qui a signé sa 350e victoire en Grand Chelem rencontrera le Suisse Stan Wawrinka (ATP 88) ou l’Argentin Tomas Etcheverry (ATP 32). Les deux hommes s’affrontent ce jeudi.

Du côté des autres favoris, Daniil Medvedev (ATP 3) s’est facilement débarrassé du Britannique Arthur Fery. Ce dernier, d’origine française et fils du président du club de football de Lorient, avait reçu une invitation de la part des organisateurs. “Honnêtement, je ne savais pas quelle réception j’aurais et c’était tout simplement incroyable. Pour différentes raisons, l’accueil aurait pu être beaucoup moins bon”, a expliqué le Russe, banni de Wimbledon la saison dernière en raison du conflit en Ukraine.

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5), en cinq sets face à l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 91), et le Danois Holger Rune (ATP 6) rejoignent également Medvedev au deuxième tour.

Enfin, dans le tableau féminin, Iga Swiatek (WTA 1) a déroulé face à l’Espagnole Sara Sorribes (WTA 84) : 6-2, 6-0 ! "J'ai voulu être patiente, a pourtant raconté la Polonaise. J’ai vraiment utilisé ma puissance et je pense avoir fait un très bon match.”

La n°1 mondiale a aussi commenté la programmation du tournoi : “Je suis contente que mes deux matchs aient été programmés sur un court muni d’un toit, parce que j’étais sûre de jouer. C’est plus confortable, on est dans le rythme d’un tournoi du Grand Chelem avec un jour de compétition et un jour de repos.”