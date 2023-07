C’est Björn Borg qui, le premier, prouva, dans les années septante, qu’il n’était pas obligatoire de se ruer au filet pour remporter le tournoi londonien. Grand spécialiste de la terre battue et de vocation plutôt défensive, le Suédois s’adjugea cinq fois l’épreuve, dominant des forçats de l’offensive, genre Roscoe Tanner ou John McEnroe. Certes, le B.B. scandinave était capable de servir le plomb et de terminer quelques points au filet. Mais il utilisa surtout ses qualités premières : la stratégie, la vitesse de déplacement, le passing-shot.

À lire aussi

Les mêmes armes, en, fait, qui permirent plus tard à Rafael Nadal d’également soulever deux fois le trophée, face à Roger Federer notamment.

La nature du gazon du All England Club explique aussi cette évolution. Depuis le début des années 2000, les organisateurs ont imposé un changement de composition de l’herbe sacrée. Celle-ci est désormais coupée plus haute et plus dense afin de résister davantage aux piétinements et aux faux rebonds. Résultat : les balles fusent bien moins vite qu’autrefois lorsque John Newcombe, Stan Smith, Boris Becker ou Pete Sampras collectionnaient les aces. Bref, la surface de jeu est aujourd’hui parfaitement compatible avec un style classique et complet, genre… Novak Djokovic.