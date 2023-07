Wimbledon 2023 : une programmation inéquitable qui pose question, malgré la pluie…

La faute à de nombreuses averses, une véritable tradition du tournoi, que l’on ne peut évidemment pas contrôler diront certains. Oui, mais tout de même… Certains choix posés par les organisateurs de Wimbledon posent question.

87 rencontres au programme

Le complexe du All England Club a beau compter 18 courts, réussir à programmer 87 matchs (dont certains déjà entamés, précisons-le) semblait relever du rêve. Bien sûr, la pluie est encore venue jouer les trouble-fêtes ce mercredi. Mais quand on sait qu’une rencontre masculine en Grand Chelem peut parfois se disputer en cinq heures, on se dit qu’il aurait été difficile de tenir la cadence sur des terrains qui devaient accueillir jusqu’à cinq confrontations dans la même journée. Il était donc impératif de rentabiliser chaque précieuse minute.

Trois matchs sur les deux courts principaux

À Wimbledon, le Central Court et le Court 1 sont les seuls terrains pourvus d’un toit. Encore faut-il les déployer… Jamais ce mercredi, malgré plusieurs interruptions dues à la pluie, l’organisation n’a jugé bon de jouer sous cloche. Elle a même retardé de 15 minutes le début du programme sur ces deux courts, fixé à 13h et 13h30 heure locale (soit 14h et 14h30 chez nous), afin d’attendre une accalmie prévue par les météorologues. Était-ce réellement judicieux ? Surtout quand on sait que le duel opposant le Russe Daniil Medvedev au Britannique Arthur Fery a finalement dû être interrompu un peu plus tard à cause de… la pluie. N’aurait-il pas été préférable de sortir les toits anticipativement et d’offrir la possibilité à d’autres de terminer leur rencontre sur ces deux terrains qui n’accueillent que trois matchs chacun au quotidien ? En soirée d’ailleurs, une fois la victoire de Novak Djokovic acquise, la rencontre Paolini-Kvitova a été déplacée sur… le Central Court.

Des joueurs qualifiés pour le 3e tour, d’autres pas encore en lice

Conséquence de ces choix discutables : certains joueurs sont favorisés. À l’image de Djokovic, justement, qui est déjà qualifié pour le 3e tour et ne rejouera pas avant vendredi, là où d’autres ne sont toujours pas entrés en lice dans le tournoi et devront disputer deux rencontres en deux jours. Le Serbe (merci les diffuseurs et les annonceurs, en plus de son statut bien évidemment) a été programmé à deux reprises sur le Central Court. Il n’a donc pas dû s’inquiéter des conditions météorologiques ni des changements de planning… Idem pour la numéro un mondiale Iga Swiatek qui a évolué sur le Central Court ce mercredi après avoir commencé l’épreuve sur le Court 1. D’autres n’ont pas eu cette chance. On pense à l’Allemand Alexander Zverev, tête de série n°19, qui a appris tardivement le report de son match du premier tour.

David Goffin et Elise Mertens ce jeudi

Deux Belges figurent parmi les victimes collatérales : David Goffin et Elise Mertens, qui devaient affronter le Chilien Barrios Vera et l’Ukrainienne Svitolina, ont vu leur rencontre déplacée à jeudi. Au total, 21 rencontres ont été postposées.