Wimbledon: à 16 ans, Mirra Andreeva atteint le troisième tour, Muchova et Kudermetova déjà éliminées

À l'âge de 16 ans et 68 jours, Andreeva est la troisième plus jeune joueuse à atteindre ce stade de la compétition sur le gazon londonien, après Kim Clijsters (1999) et Coco Gauff (2019). C'est sa deuxième apparition dans le tableau final d'un Grand Chelem, après Roland-Garros il y a quelques semaines où elle a également atteint le 3e tour. Elle affrontera la gagnante de la rencontre entre la Russe Anastasia Potapova (WTA 23/N.22) et la Slovène Kaja Juvan (WTA 244).