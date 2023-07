La finale de l’édition de 1879 – ça ne nous rajeunit pas ! – vit ainsi la victoire de l’Anglais John Hartley sur son compatriote Vere St. Leger Goold.

Jusque-là, rien de très spécial. Les deux finalistes présentaient pourtant des profils très atypiques. Le vainqueur était ainsi vicaire dans le Yorkshire et, entre deux matches, se faisait un devoir de retourner dans sa paroisse pour honorer sa mission d’homme d’Église et servir la messe après avoir servi des aces.

Son adversaire avait un ADN très différent et bien moins recommandable. Sa carrière de joueur de tennis terminée, il sombra en effet rapidement dans l’alcool et dans la drogue. Criblé de dettes, il finira même par assassiner, à Monte-Carlo, une riche veuve danoise pour lui voler ses bijoux et combler son infortune !

Détail morbide : c’est dans une malle que les policiers de Marseille découvrirent le corps, coupé en morceaux, de la défunte ! Condamné à mort, sa peine fut commuée en détention à perpétuité. Déporté en Guyane, Vere St. Leger Goold y décédera un peu plus tard, probablement d’un suicide.

L’histoire ne dit pas si John Hartley se déplaça pour faire son éloge funèbre et prier pour lui. En attendant, le finaliste du simple messieurs de Wimbledon 1879 était bien un assassin. Oh my God…