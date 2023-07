Wimbledon: Elise Mertens et Storm Hunter survolent leur premier match en double

Au prochain tour, Elise Mertens et Storm Hunter retrouveront les gagnantes de la rencontre entre la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 51) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 40) d'une part, et la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 230) et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 180) d'autre part.

Plus tard dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 49) avec la Hongroise Timea Babos (WTA 61) et Greet Minnen (WTA 56) associée à une autre Hongroise, Anna Bondar (WTA 50), débuteront également leur campagne dans le tableau du double dames.

Jeudi, Kimberley Zimmermann, 47e mondiale en double, avait déjà obtenu son ticket pour le 2e tour aux côtés de la Russe Yana Sizikova (WTA 43) en éliminant la paire britannique invitée, composée d'Emily Appleton (WTA 130) et Jodie Burrage (WTA 108), 6-3, 6-4.