Frances Tiafoe, la folle histoire : “J’allais à un enterrement chaque semaine”

“J’allais à un enterrement chaque semaine”

Pourtant, ce petit gamin de Hyatsville dans le Maryland, ne semblait en rien destiné à une carrière dans le tennis. Et pour cause : ses parents ont fui la guerre civile qui sévissait en Sierra Leone dans les années 90. “J’allais à un enterrement chaque semaine”, déclarait lugubrement sa maman au Washington Post en 2014.

Arrivés en Angleterre en 1988, ils ont ensuite émigré de l’autre côté de l’Atlantique aux États-Unis en 1993, cinq ans avant la naissance du petit Frances et de son frère jumeau Franklin.

Quelques mois après la venue au monde de ses deux fils, le papa, Constant, trouve un poste d’agent d’entretien dans un club de tennis du Maryland. Son travail de labeur est récompensé quand le propriétaire lui laisse l’opportunité de dormir au centre d’entraînement dans une petite maison avec ses enfants. Un coup du destin. Le soir, Francès peut alors jouer sur les courts de tennis du club pendant que sa maman, Alphina, infirmière de nuit, accumule les heures. “Pour nous, le tennis, c’était un moyen de sortir du quartier. Ce n’était pas censé devenir ça” , déclarait-il après son match face à Nadal.

Un jour, un entraîneur le repère et propose de lui donner des leçons. À partir de là, le petit Frances progresse à vitesse grand V.

Un talent précoce

Lorsque dans une assourdissante euphorie, il empoche le premier set face à Nadal, on imagine ses parents, assis dans les tribunes, se remémorer cette vie pénible. 35 ans avant, près des décombres en Sierra Leone, ils ne se voyaient probablement pas voir leur fils fouler l’Arthur Ashe. Un fils au talent précoce, à 14 ans, il gagne le fameux tournoi des Petits AS à Tarbes. Une compétition remportée en d’autres temps par son adversaire du jour, Rafael Nadal. Puis il confirme les années suivantes en glanant l’Orange Bowl avant de piétiner la terre battue parisienne à 17 ans, seulement. Le potentiel est là. À 19 ans, il intègre le top 100 et réalise quelques belles performances, mais il manque de régularité. 2 sets à 0, dans l’ambiance toujours plus électrisante du Arthur Ashe, Frances Tiafoe vient de remporter la seconde manche. À la surprise générale.

“Frances, Madame Obama désire vous parler”

Sur son visage, son sourire qui ne le quitte jamais, nous laisse entrevoir ses dents du bonheur. Le bonheur de jouer devant plus de 20 000 personnes acquises à sa cause. Mais en face, ce n’est pas n’importe qui, c’est Rafael Nadal, l’homme aux 22 titres en Grand Chelem. “Big Foe” doit alors faire face à l’orgueil du champion et cède la troisième manche. Avant de fondre en larme quelques minutes plus tard. Des larmes de joie. Il vient de faire rompre le Majorquin en quatre sets. Submergé par l’émotion, l’homme du Maryland ne peut se remettre de ce qui constitue jusque-là le plus grand succès de sa jeune carrière. Au tour suivant, il fait tomber Andrey Rublev avant de chuter en demi-finale face au futur lauréat, Carlos Alcaraz, sous les yeux admiratifs de Michelle Obama. La déception est immense. Dans les vestiaires, on aperçoit un homme venir lui glisser à l’oreille : “Frances, Madame Obama désire vous parler”.

Un maigre mais symbolique lot de consolation pour lui. Le temps d’une quinzaine, “Big Foe”, a fait rêver des millions d’Américains. Et peut-être, a-t-il inspiré, comme Serena Williams avant lui, des jeunes enfants du monde entier.

Jusqu’où peut-il aller ?

Depuis ce parcours fantastique, sur ses terres, le joueur de 25 ans a connu des résultats mitigés. Avec deux éliminations au 3e tour lors des deux derniers Grand Chelem. Sur le gazon printanier, il a connu le succès à Stuttgart, le mois dernier. Une victoire qui lui a permis d’intégrer pour la première fois le sacro-saint top 10.

Vainqueur facile lors de ses deux premières rencontres, c’est Grigor Dimitrov qui se présente face à lui lors du troisième tour de Wimbledon. Un match sur le papier équilibré, où son mental devra faire la différence. Des quartiers jusqu’au top 10 en passant par sa victoire face à Nadal, cela fait bien longtemps, semble-t-il, que Frances Tiafoe s‘autorise à rêver. Alors, peut-être, avec cet état d’esprit, les cimes de Wimbledon s’offriront à lui dans une semaine sur le Centre Court.