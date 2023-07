Que faut-il retenir du Wimbledon 2023 de David Goffin ?

Le bilan comptable

Arrivé à Londres avec le statut de 123e joueur mondial, David Goffin a décroché 80 points à Wimbledon, ce qui devrait lui permettre de remonter aux alentours du 110e rang à l’ATP une fois le tournoi terminé. Un classement qu’il faudra encore un peu améliorer dans les semaines qui viennent pour éviter les qualifications à l’US Open fin août. C’est pour cette raison que le Liégeois va vite repasser sur terre battue avec un programme qui devrait d’abord le conduire à Nice pour participer à la Hopman Cup (19 au 23 juillet). Une compétition par équipe qu’il doit théoriquement disputer avec Elise Mertens avant de prendre la direction de Vérone pour disputer un Challenger 100 (24 au 30 juillet) où il sera première tête de série.

Le niveau de jeu

En manque de confiance avant Wimbledon, David Goffin a eu assez de son talent et de son expérience pour battre Fabian Marozsan au premier tour ("Ce fut un très bon match. Sur la fin, j'ai très bien joué. Cela fait plaisir") puis Tomas Barrios Vera ("Je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise sur le court. Il n'empêche, j'ai pu conclure de belle manière"). Face à Rublev, septième mondial, notre compatriote a été au contact du Russe dans la deuxième manche où il sauve deux balles de set avant de s'imposer et dans le troisième où il s'incline au tie-break. On regrettera son départ diesel dans la rencontre, 3-0 dans la première manche, mais aussi son passage à vide dans le troisième set où il menait 4-1. Sur ce match, on n'a jamais vu les 100 places d'écart entre les deux joueurs.

Son état physique

Même s’il a craqué dans le dernier set contre Rublev, David Goffin a semblé en bonne forme sur ce tournoi où il était à l’aise dans ses déplacements sur une surface piégeuse. La seule inquiétude est venue d’un poignet droit enrobé d’un bandage lors des trois premiers jeux face au Russe. Simple fatigue musculaire ou problème plus grave ? L’avenir nous le dira.