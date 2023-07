Demi-finaliste sur le gazon londonien en 2021, Sabalenka avait été interdite de tournoi l'an dernier comme les autres joueurs russes et bélarusses en raison de la guerre en Ukraine.

A cause du retard pris dans la programmation du fait de la pluie, Sabalenka a enchaîné ses deuxième et troisième tours en deux jours, vendredi et samedi.

Vendredi contre la Française d'origine russe Varvara Gracheva (41e), elle avait été à un jeu de se faire éliminer, avant de renverser la vapeur et de s'imposer 2-6, 7-5, 6-2.

"J'ai mieux joué qu'hier au premier set !" a lancé samedi la Bélarusse.

Plus sereine effectivement que la veille, Sabalenka a toutefois été accrochée par Blinkova dans le septième jeu de la seconde manche, alors qu'elle tentait de confirmer le break réussi au jeu précédent et qui lui avait donné l'avantage 4-2.

Elle a ainsi mené 40/0, mais n'a pu conclure immédiatement. Elle a ensuite sauvé quatre balles de débreak et converti sa septième balle de jeu pour prendre définitivement le dessus.

"Ça a été un cauchemar. J'ai réussi à gagner ce jeu, mais ça a été de la folie et je suis contente d'avoir gardé la tête sur les épaules pour le remporter", a-t-elle commenté.