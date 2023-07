Wimbledon perturbé par... les bouteilles de champagne (VIDEO)

Les distractions qui viennent des tribunes pendant un service se limitent généralement à des cris de la foule. Mais ce dimanche on a assisté à une nouveauté avec une bouteille de champagne débouchée pendant qu’une joueuse sert. Au milieu d’un match du troisième tour entre Anastasia Potapova et Mirra Andreeva sur le court 3, un fan a décidé de faire sauter le bouchon de sa bouteille de champagne juste au moment où Potapova était sur le point de servir. Le bruit fut suffisamment fort pour que l’arbitre fasse une annonce : “Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, si vous ouvrez une bouteille de champagne, ne le faites pas car les joueurs sont sur le point de servir”, a déclaré l’arbitre australien John Blom au micro.