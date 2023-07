Kirsten Flipkens, 37 ans, a signé la fin de sa carrière professionnelle lundi à Londres

"Il n'y a pas de meilleur endroit sur terre pour faire mes adieux au sport que j'aime", avait écrit Kirsten Flipkens sur les réseaux sociaux dimanche, confirmant que cette 3e levée du Grand Chelem de la saison serait son ultime tournoi professionnel et la fin de 20 années de carrière professionnelle.

Elle avait ajouté à son message les hashtags #2003, #2013 et #2023, en référence à trois dates marquantes de sa carrière à Wimbledon. En 2003, alors âgée de 17 ans, elle remportait le tournoi londonien chez les juniores. En 2013, au sommet de sa carrière en simple, elle avait atteint les demi-finales sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club, battue par la future lauréate, la Française Marion Bartoli. L'année 2023 signe la fin de sa carrière.

N.1 mondiale chez les juniors après ses succès à Londres ainsi qu'à l'US Open, elle débute sa carrière sur le circuit principal en 2003. Elle a remporté un titre WTA en simple, à Québec en 2012, perdant trois finales, à Rosmalen en 2013 et 2018 ainsi qu'à Monterrey en 2016. Elle a aussi remporté un tournoi des 125K Series, en 2019 à Houston et un 100.000 dollars à Southsea en 2018, ajoutant 12 autres titres à son palmarès en simple sur le circuit ITF (et 2 en double).

Cette demi-finale atteinte à Wimbledon en 2013 reste son meilleur résultat en Grand Chelem. Cette année-là, elle s'était hissée jusqu'au 13e rang du classement mondial. En double aussi, elle a disputé une demi-finale d'un Grand Chelem, en 2019 à Roland-Garros, aux côtés de la Suédoise Johanna Larsson.

Son palmarès en double comprend sept titres et huit finales sur le circuit principal. Son meilleur classement en double remonte à juillet 2019 avec une 23e place mondiale. Après l'arrêt de sa carrière en simple, Kirsten Flipkens a remporté deux titres WTA en double, avec l'Allemande Laura Siegemund, en 2022 à Cluj-Napoca et à Hobart au début de cette année.

Kirsten Flipkens a déjà entamé une carrière de coach et a été nommée en février dernier adjointe de Wim Fissette, capitaine de l'équipe de Billie Jean King Cup, nouvelle appellation de la Fed Cup.

Kirsten Flipkens avait joué sa dernière rencontre en Billie Jean King Cup en avril dernier à l'issue du double (avec Greet Minnen), qui avait scellé le sort de la rencontre entre le Canada et la Belgique (3-2) à Vancouver en barrage pour la phase finale.

La Campinoise égalait au passage le record du plus grand nombre de rencontres disputées pour la Belgique, détenu jusque-là par Sabine Appelmans. Kirsten Flipkens a participé à 33 duels de Fed Cup/Billie Jean King Cup, après avoir fait son entrée dans l'équipe belge en novembre 2003 lors d'une demi-finale du Groupe Mondial, perdue contre les États-Unis 4-1. Elle a remporté 14 matches en simple et 4 en doubles et disputé une finale en 2006 à Charleroi, perdue 3-2 à l'issue d'un double décisif contre l'Italie.