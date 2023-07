Le public de Wimbledon siffle Azarenka et n’a décidément rien compris

À lire aussi

Avant la rencontre, Azarenka le savait très bien et n’a pas donc cherché à la mettre en difficulté en allant l’attendre au filet. “Elle ne veut pas serrer la main des Russes et des Biélorusses. Je respecte sa décision. Qu’est-ce que j’aurais dû faire ? Rester et attendre ? Il n’y a rien que j’aurais pu faire qui aurait été bien, alors j’ai fait ce que je pensais être respectueux de sa décision”, a-t-elle expliqué en conférence de presse après avoir été huée par le public du Centre Court. “J’ai l’impression que, quand une joueuse perd et qu’il n’y a pas de poignée de mains, elle est sifflée par le public. Ce serait sans doute mieux de communiquer là-dessus”, a expliqué, de son côté, son adversaire.

Sans doute dépassées par les événements, les instances du tennis devraient sans doute se mettre sur la table et réfléchir à une solution pour éviter de voir les joueuses et les joueurs être pris à partie par une situation qui les dépassent et sur laquelle ils n’ont aucune emprise. De son côté, il serait temps que le public arrive en connaissance de cause et cesse de brayer pour rien sans comprendre les enjeux. À bon entendeur.