Qualifié pour les quarts à Wimbledon, Djokovic a souffert pour lire le service de Hubert Hurkacz : “Je ne me souviens pas avoir été aussi impuissant”

"Il y a eu deux matchs avec des conditions différentes. Ce lundi, par rapport à dimanche, c’était très, très venteux et c’était difficile de trouver le bon tempo dans son lancer de balle. Je me suis dit que c’était peut-être l’occasion de commencer à lire son service mais ce n’était pas le cas. Il a servi incroyablement bien. Pour être honnête, je ne me souviens pas avoir été aussi impuissant en retour. C’était un match très serré et cela aurait pu se passer différemment.”

Pour la première fois dans ce tournoi, on a senti un Nole très tendu, il s’est d’ailleurs énervé sur son staff après la perte du troisième set : “Je passe par des moments compliqués, surtout dans un match comme cela où vous n’avez pas beaucoup d’opportunités sur le service adverse. La pression monte. Je devais travailler plus que lui sur mes jeux de service. J’étais frustré par la façon dont j’ai joué dans le dernier jeu du troisième set. Après, je me suis ressaisi, je me sentais plus énergique et à 3-3, j'ai fait un grand jeu de retour. J’ai lu son service et je suis entré dans l’échange. C’était un match serré, une bataille incroyable.”

Ce mardi, ce sera Andrey Rublev qui se présentera sur la route de Djokovic : “C’est un joueur fantastique qui possède l’un des meilleurs coups droits du circuit. Il met beaucoup d’intensité. C’est l’un des joueurs les plus réguliers sur toutes les surfaces. J’ai beaucoup de respect pour lui. Je vais devoir me préparer tactiquement de manière différente, récupérer et être aussi frais que possible.”