”S’il joue comme ça tout le temps, il peut gagner Wimbledon”: Matteo Berrettini, le grand danger pour Carlos Alcaraz

"Quelques jours avant, je pensais que je n’étais pas prêt, mais ensuite j’ai pensé que j’avais manqué trop d’événements ces dernières années. Je ne pouvais donc pas partir d’ici sans avoir essayé. Je pense qu’il y a quelque chose de spécial dans cet endroit, je ressens une sorte d’énergie que je ne ressens nulle part ailleurs”, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il faut dire que sans une victoire depuis le mois d’avril, sa confiance était en plus bas. Ses larmes à Stuttgart après sa claque subie contre Sonego le démontraient.

La renaissance

À Londres, le finaliste de l’édition 2021 a directement reçu l’occasion de prendre sa revanche face à son compatriote et a finalement su émerger en quatre manches. Mais le plus dur était encore à venir. D’abord face à Alex de Minaur (ATP 17), finaliste du Queen’s, puis contre Alexander Zverev (ATP 21), Berrettini a été fantastique en ne concédant pas le moindre set, ni même le moindre break. Impérial au service, il n’oublie pas d’où il vient et ne veut pas se mettre de pression inutile. “Je suis ici pour profiter de chaque seconde”, a-t-il expliqué.

De retour à un niveau où on ne l’attendait plus, il va désormais devoir se frotter à Carlos Alcaraz (ATP 1), un défi qui ne l’effraie pas. “Jouer contre Carlos a toujours été un plaisir et un grand combat. Ce sera un grand défi, mais je suis très heureux d’avoir ce genre d’opportunité. Je me souviens l’avoir vu jouer à Roland Garros depuis ma télévision. Maintenant, c’est moi qui vais l’affronter et j’en suis très heureux. Je pense que cela va m’aider à aller sur le terrain, à m’amuser et à trouver cette énergie supplémentaire.”

Programmé en dernier match sur le Centre Court ce lundi, cette rencontre s’annonce prometteuse. Au vu de ce qu’il a montré depuis le début du tournoi, Berrettini a prouvé qu’il serait présent pour livrer une grande bataille et pas seulement pour faire de la figuration. Dans leurs trois affrontements, les deux joueurs ont chaque fois dû disputer un set décisif. Avec le retour en grâce, le même scénario pourrait bien se répéter ce lundi.