Wimbledon: Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les 8es de finale en double

Sander Gillé (ATP 23 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 25) 30 ans, se sont imposés en deux manches 7-6 (7/5) et 6-4 en 1 heure et 30 minutes de jeu. Ils joueront pour une place en quarts de finale contre les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34), 29 ans, et Jackson Withrow (ATP 39), 30 ans.