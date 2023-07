Christopher Eubanks, surprise des quarts de finale à Wimbledon, a soigné son allergie au gazon grâce à Kim Clijsters : “Elle m’a aidé”

”Le top 100, c’est une référence, expliquait l’intéressé à l’époque. Je pense que chaque joueur de tennis professionnel veut évidemment faire partie du tableau principal des tournois du Grand Chelem. Le top 100 solidifie votre position, vous êtes un vrai pro. Vous faites partie des 100 meilleurs joueurs de tennis au monde ! Cela fait du bien.”

Le franchissement de cette barrière psychologique, qui hante de nombreux joueurs, a comme libéré l’Américain, comme l’expliquait, il y a quelques semaines, son ami et ancien joueur pro, Noah Rubin : “C’est paradoxal, mais je ne m’attendais pas forcément à ce qu’il rentre dans le top 100 un jour. En revanche, je savais que s’il y parvenait, il grimperait rapidement dans le top 75, voire le top 50. Cela l’a libéré. Il prend son pied. Et, c’est horrible à dire, mais cela n’arrive pas si souvent dans une carrière de joueur de tennis. La plupart du temps, c’est de la survie. Aujourd’hui, il s’est offert le droit de s’amuser au plus haut niveau.”

Une opportunité qui aurait pu ne jamais se présenter pour Christopher Eubanks qui, il y a deux ans, réfléchissait à la route qu’il devait suivre pour la suite d’une carrière qui stagnait.

”En 2021, j’ai eu une longue discussion avec mon agent, expliqua celui qui défiera Daniil Medvedev en quarts de finale. Je lui ai dit : si je suis encore 200e l’année prochaine, j’essaierai de trouver autre chose à faire de mon temps. J’ai donc commencé à commenter des matchs sur Tennis Channel en parallèle de ma carrière. Je pensais trop au classement, au top 100, à tout cela. Ce qui m’a probablement coûté certains matchs. J’ai beaucoup réfléchi. À mon jeu, à ce que je devais faire, tout cela. Alors j’ai décidé de jeter cette histoire de classement par la fenêtre et d’essayer de ne penser qu’au match qui venait.”

Et c’est comme cela que le déclic s’est déclenché dans la tête de l’Américain. Même si son jeu connaît encore trop de “up and down”, le protégé de Ruan Roelofse, qui s’appuie sur un grand service et un coup droit puissant, profite de la bonne passe qu’il traverse. “Chris a toujours pensé qu’il n’était pas aussi bon que cela, expliquait dans un entretien au quotidien L’Équipe, Kenny Thorne, son coach universitaire à Georgia Tech, à Atlanta. Il était en réalité bien meilleur que ce qu’il croyait être. Son potentiel était inexploité.”

Ce manque de confiance, il est aussi apparu au début de la saison sur herbe cette année. Alors qu’il venait de s’incliner au deuxième tour du Challenger de Surbiton, il envoya des textos à… Kim Clijsters avec qui il avait sympathisé lors d’un tournoi exhibition : “Kim ! Le gazon est la surface la plus stupide sur laquelle jouer au tennis… C’est frustrant, dès que j’essaie de prendre la balle tôt, il y a un faux rebond. Le gazon est lent et rend mon service moins efficace. Je vais avoir du mal jusqu’au retour sur dur. C’est encore pire au niveau du déplacement. J’ai toujours besoin de 17 pas d’ajustement avant de pouvoir changer de direction.”

La Limbourgeoise, ancienne numéro un mondiale, donna quelques conseils à Christopher comme multiplier les exercices pour travailler son jeu de jambes. “Elle m’a aidé à retrouver le bon esprit. Elle a joué un rôle très important dans ma réussite récente.”

Ce qui était nécessaire si on en croit les paroles de Ruan Roelofse : “Pendant la première semaine sur gazon, il était très négatif. On a beaucoup discuté. Je lui ai dit que personne n’était vraiment à l’aise dans ses déplacements sur herbe parce que c’est une surface sur laquelle on joue finalement très peu. Il a bossé dur sur des exercices spécifiques pour gagner en assurance. Il a aussi gagné quelques matchs et sa confiance est montée en flèche.”

Avec, à la clé, un premier titre ATP à Majorque et maintenant un premier quart de finale en Grand Chelem pour celui qui n’avait jamais passé un deuxième tour en Majeurs. De quoi rendre fier son protecteur, l’ancien joueur Donald Young, huitième de finaliste à l’US Open et 38e mondial, qui a pris sous son aile Christopher Eubanks quand il avait 15 ans et qu’il tapait des balles dans le club de sa famille.

”C’est comme mon grand frère, narra le tombeur de Tsitsipas. Il prenait souvent le temps de s’entraîner avec moi, et un jour, il m’a demandé si ça me plairait de le suivre de temps en temps sur le circuit. J’ai fêté mes 16 ans avec lui sur le tournoi de Madrid. Je crois qu’il m’a fait comprendre que c’était possible.”

Et le plus jeune champion du monde junior ne s’était pas trompé. Même s’il a fallu du temps à son poulain, qui sera aux portes du top 30 mondial s’il s’incline contre Daniil Medvedev, pour percer.