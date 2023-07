La finaliste 2022, deux anciennes demi-finalistes et une invitée surprise dans le dernier carré du simple dames de Wimbledon

Ons Jabeur - Aryna Sabalenka (14h30)

Il y avait des airs de revanche mercredi après-midi sur le Central Court. Menée une manche à rien après s’être inclinée au tie-break du premier set, Ons Jabeur (WTA 6) a parfaitement renversé la rencontre pour finalement s’imposer 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 face à Elena Rybakina (WTA 3). Pas plus tard que l’année dernière, c’est cette même Kazakhe qui avait privé la Tunisienne du titre sur le gazon londonien. “Si je pouvais échanger ce match avec celui de l’an dernier…” a logiquement commenté Jabeur.

Cette fois, malgré les doutes et les hurlements envers son coach en cours de partie, la sixième mondiale a maintenu sa confiance dans le plan de jeu établi en amont. “Je suis très heureuse de cette performance. Le match a été émotionnellement très chargé, surtout parce qu’elle sert vraiment très bien. C’est frustrant quand on joue en retour, mais je suis contente d’avoir tout fait : crier, me mettre en colère, me calmer, me reconcentrer. J’espère réussir à maîtriser mes émotions comme ça dans les prochains matchs.”

Justement, son prochain obstacle se nomme Aryna Sabalenka (WTA 2). Pas vraiment un cadeau… Fidèle à son style de jeu, tout en puissance, la Biélorusse s’est aisément débarrassée de l’Américaine Madison Keys (WTA 18) en deux manches (6-2, 6-4). La demi-finaliste de l’édition 2019 n’est pas vraiment surprise de retrouver Ons Jabeur sur sa route. “Nous nous sommes entraînées ensemble ici avant le début du tournoi. J’ai trouvé qu’elle jouait un tennis incroyable. Et elle a su maintenir en compétition le niveau qu’elle avait à l’entraînement. Alors, ce n’est pas comme si je ne m’attendais pas à l’affronter”, a-t-elle déclaré.

Après avoir remporté l’Australian Open en début de saison puis atteint les demi-finales à Roland-Garros en juin, Sabalenka prouve que son statut de favorite (aux côtés de Swiatek et de Rybakina) n’était pas volé.

Elena Svitolina – Marketa Vondrousova (16h)

Les deux protagonistes de la deuxième demi-finale, qualifiées mardi déjà, étaient moins attendues à ce stade de la compétition. Et pour cause ! Elina Svitolina (WTA 76) est revenue sur les courts en mars dernier après avoir observé une pause d’un an. Épuisée physiquement et psychologiquement à cause de douleurs au dos couplées à l’invasion de son pays par la Russie, l’Ukrainienne avait ensuite mis au monde son premier enfant.

Dépourvue de titre sur gazon, elle n’arrivait pourtant pas sans repères à Wimbledon. En 2019, la joueuse de 28 ans y avait atteint la demi-finale. Et ces dernières semaines, l’épouse du Français Gaël Monfils a montré qu’elle était revenue à un excellent niveau, preuve en est avec son quart de finale signé à Roland-Garros le mois dernier. Tombeuse de Venus Williams au premier tour et plus récemment de la n°1 mondiale Iga Swiatek en quarts de finale, Svitolina n’est finalement pas là par hasard. De là à la voir remporter le Majeur anglais ? “Êtes-vous fou ? a-t-elle répondu avec le sourire en conférence de presse. Je n’y pense pas trop, même si je suis conscient qu’il ne reste que peu de matchs avant de soulever le trophée.”

Son adversaire Marketa Vondrousova (WTA 42) a, elle aussi, mérité sa place. Bourreau entre autres de Veronika Kudermetova (WTA 12), de Donna Vekic (WTA 21) et de Jessica Pegula (WTA 4), la Tchèque avoue “être surprise par son niveau de jeu sur gazon”.

Passionnée par les tatouages – ses bras en sont remplis –, la Tchèque ne comptait jusqu’ici qu’une finale à Roland-Garros, en 2019, comme seul fait d’armes dans les tournois du Grand Chelem.

Touchée à deux reprises au poignet, la joueuse de 24 ans avait été écartée six mois à chaque fois entre 2019 et 2020. “C’est un tournoi particulier. Les gens qui connaissent le tennis connaissent les tournois du Grand Chelem. Ceux qui ne connaissent pas le tennis connaissent Wimbledon.”

À noter que Sabalenka peut devenir numéro un mondiale en cas de qualification ce jeudi pour la finale.