Wimbledon : Joachim Gérard éliminé au premier tour en simple par le numéro 2 mondial

Il forme la 2e tête de série avec le Néerlandais Ruben Spaargaren (ITF 4 en double), 24 ans, et affrontera au premier tour (demi-finales) les Japonais Takuya Miki (ITF 9), 34 ans, et Tokito Ota, 17 ans, numéro 1 mondial en simple et 8 en double. Joachim Gérard a remporté l'une de ses deux victoires en Grand Chelem à Wimbledon en 2021 (avec l'Open d'Australie la même année).

Il fut encore demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien. Alfie Hewett est lui sur une belle saison avec un succès à l'Open d'Australie et une finale à Roland-Garros. Le Britannique est à la recherche de sa première victoire à Wimbledon.