Wimbledon théâtre du nouveau Clasico du tennis mondial avec le duel entre Carlos Alcaraz et Holger Rune : “J’ai coché ce match dès le tirage au sort”

”Pouvoir jouer un quart de finale contre un joueur du même âge, au sommet du classement mondial, c’est une sensation incroyable, expliqua Rune, actuellement sixième au ranking de l’ATP. J’attends ce match avec impatience. Je l’ai même coché lorsque j’étais au premier tour. Maintenant que nous sommes là, je suis très motivé et très excité. C’est génial de l’affronter dans un match comme celui-ci. C’est un match que je veux jouer. En ce qui me concerne, je vais me donner à fond. Je sais que c’est une grande chance pour moi d’être en quarts, d’aller loin dans le tournoi. Je vais essayer de la saisir parce qu’on ne l’a pas toutes les semaines. Je reste dans le moment présent et j’ai vraiment, vraiment envie de m’améliorer. Pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’aller très vite. Mais je vois aussi qu’Alcaraz fait encore mieux que moi.”

Il faut dire que les deux nouvelles stars du circuit masculin se connaissent et s’affrontent depuis des années dans les catégories des jeunes. Ce qui a fait naître chez eux une certaine amitié malgré une concurrence féroce.

”La première fois que nous avons joué l’un contre l’autre, nous avions environ 10 ans et la première fois que nous nous sommes rencontrés, c’était à Majorque, poursuivait le Danois. Il me battait puis je le battais, et ainsi de suite. Je pense que nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous jouons l’un contre l’autre. Au début, il ne parlait pas très bien l’anglais, donc c’était un peu difficile d’avoir de vraies conversations, mais on pouvait voir que c’était un type formidable. Il est très facile de s’entendre avec lui. Et on sentait déjà, en fait, qu’il avait quelque chose. Il avait beaucoup d’armes dans son jeu, il n’était pas le joueur typique qui met la balle à l’intérieur et attend que l’adversaire la rate.”

Cette propension à ne pas se poser trop de questions, elle est présente chez les deux joueurs qui possèdent des caractères bien différents. Ce qui nourrira encore plus leur dualité dans les futures années. Là où Carlos Alcaraz propose le visage du beau-fils idéal en prenant exemple sur son modèle, Rafael Nadal, Rune rue plus facilement dans les brancards avec un caractère plus explosif, plus enclin à la confrontation. Ce qui donnera encore un peu plus de piment à leur affrontement de ce mercredi mais aussi les futurs.

”Je suis très excité par ce match, lança Alcaraz après son succès contre Matteo Berrettini. On a partagé beaucoup de bons moments avec Holger. On joue ensemble depuis que l’on a 12 ans, on se connaît très bien. Je me souviens de la première fois que je l’ai vu, sur un tournoi à Majorque. Ce devait être le Tennis Europe des moins de 12 ans. C’est le premier tournoi que l’on a disputé ensemble. Je m’en souviens parfaitement. On avait un peu parlé. C’est le premier souvenir que j’ai de lui. Ce que j’apprécie dans son jeu, c’est son revers. Si j’avais une arme à lui prendre, ce serait son revers. Je ne dis pas que mon revers est mauvais, non. Mais je pense qu’il en a un très bon.”

S’ils n’ont pas souvent eu l’occasion de s’affronter sur le circuit ATP, un succès du Danois sur abandon à Paris la saison dernière et une victoire de l’Espagnol en 2021 lors du Masters de la Next Gen, les deux hommes, qui possèdent la même fougue et la même passion du tennis, se connaissent très bien si l’on en croit les déclarations de Rune : “En fait, notre rivalité était plus forte chez les juniors. Nous nous sommes affrontés neuf ou dix fois. Il est certain que nous nous connaissons bien. C’est formidable de voir que des joueurs comme lui, Musetti, Sinner, qui ont joué en juniors à la même époque, peuvent atteindre un tel niveau. Pour en revenir à Carlos, il a toujours été un joueur passionné sur le terrain, avec beaucoup d’énergie. En juniors aussi, il avait un gros coup droit. Je pense qu’il est le même, mais qu’il est bien meilleur aujourd’hui.”

Rivaux en simple, les deux seuls membres de la génération 2003 dans le top 100 mondial ont joué dans le passé en double ensemble. Comme lors de l’édition 2017 des Petits As de Tarbes où ils avaient été éliminés en demi-finale. Les revoir ensemble du même côté du filet ne devrait plus se reproduire avant longtemps, sauf peut-être un jour en Laver Cup.

”C’est sûr que j’aimerais rejouer en double avec lui, espère Rune. Je sais qu’il ne joue pas beaucoup en double, comme moi. Mais peut-être qu’un jour nous aurons l’occasion de jouer ensemble. Quand un joueur de simple joue en double, il veut couvrir le terrain à lui tout seul. Nous essayons tous les deux de le faire un peu, ce qui est amusant.”

Tout comme la naissance de cette nouvelle rivalité sur le gazon sacré de Wimbledon.