Carlos Alcaraz en demi-finale de Wimbledon face à Daniil Medvedev: “Faire de bons résultats ici est un rêve depuis que je joue au tennis”

Les deux joueurs, qui se connaissent et se côtoient depuis l’enfance, ont d’ailleurs eu du mal à se départager dans une première manche à haute intensité qui s’est clôturée par un tie-break remporté 7-6 (7/3) par l’Espagnol et conclu par un “Vamos” rageur.

D’un calme olympien, propre dans son toucher de balle et clinique dans les moments importants, Alcaraz a haussé son niveau de jeu avant de prendre le dessus sur le Norvégien par un double 6-4 dans les deuxième et troisième sets. Difficile, vraiment, d’imaginer que le natif d’El Palmar ne disputait ce mercredi que son 16e match sur gazon…

“J’étais très nerveux de jouer les quarts de finale ici."

“J’étais très nerveux de jouer les quarts de finale ici, a reconnu l’intéressé dans la foulée de la rencontre. Encore plus contre Rune. C’était difficile mais quand on entre sur le court, il n’y a plus d’ami. Vous devez être concentré sur vous-mêmes et je pense que j’y suis parvenu.”

Interrogé sur son ressenti après cette première qualification pour les demi-finales de l’épreuve, le Murcien a encore ajouté : “Honnêtement, c’est incroyable pour moi. Faire de bons résultats, ici à Wimbledon, est un rêve depuis que je joue au tennis. Je joue à un très bon niveau, je ne m’attendais pas à jouer un si bon niveau sur cette surface donc pour moi c’est fou.”

Alcaraz, qui culmine désormais à 45 victoires pour 4 défaites cette saison, est devenu le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales de Wimbledon depuis un certain… Novak Djokovic en 2007. Un Serbe, plus précoce de quelques jours, que le joueur de 20 ans pourrait retrouver dimanche en finale de Wimbledon.

Avant d’y penser, il faudra cependant écarter Daniil Medvedev (ATP 3). Le Russe, qui va vivre le dernier carré du Majeur anglais pour la première fois de sa carrière, a dû longuement batailler pour sortir Christopher Eubanks (ATP 43). Véritable surprise du tournoi, l’Américain de 2m01 n’est pas passé loin d’un nouvel exploit après avoir sorti Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en huitième de finale. Mené deux sets à un, Medvedev a puisé dans son mental pour renverser le cours de la rencontre avant que son adversaire ne finisse par craquer : 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-1.

"Il y a un moment du match où j’ai un peu perdu mon jeu, et il (Eubanks) jouait très bien. Mais à partir du quatrième set, j’ai réussi à remonter progressivement et ça m’a redonné de la force”, a expliqué le protégé du Français Gilles Cervara.

Interrogé sur son futur concurrent, Alcaraz a simplement indiqué que “le gazon convient bien à son jeu”. “Mais on ne joue pas tous les ans des demi-finales à Wimbledon, donc je vais d’abord en profiter et je préparerai le match quand on en sera plus proche.”

Leur demi-finale, ainsi que celle de Djokovic face à Sinner, aura lieu vendredi.