Une allégation à laquelle le jeune Espagnol lui-même a été invité à répondre ce mercredi soir, dans la foulée de sa victoire en quarts de finale face au Danois Holger Rune.

“Oh, c’est probablement vrai, a déclaré Alcaraz en conférence de presse. Mon père est un grand fan de tennis. Il ne regarde pas seulement mes matchs à moi. Je pense qu’il arrive au club à 11h et qu’il en ressort à 22h. Il regarde les matchs et les entraînements de tout le monde. Alors oui, c’est probablement vrai qu’il filme les séances.”

guillement Chacun de vos coups est mesuré et évalué

De là à en tirer profit lors d’un futur affrontement en finale dimanche ? Le natif d’El Palmar n’y croit pas vraiment : “Je ne pense pas que cela me procure un avantage. Des vidéos de Novak Djokovic, il y en a sur toutes les plateformes.”

À lire aussi

Lundi, après sa victoire en huitièmes de finale face au Polonais Hubert Hurkacz, Novak Djokovic avait été questionné sur le sujet. Le Serbe regrettait le manque d’intimité au sein du complexe Aorangi. Un lieu fermé au public, dont l’accès aux journalistes est limité, et où les joueurs s’entraînent souvent côte à côte. Ce qui fut le cas lundi, entre les deux grands rivaux.

“C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, les circonstances sont telles que nous n’avons pas d’intimité à l’entraînement, même si parfois j’aimerais en avoir plus, a expliqué Novak Djokovic dans des propos repris par le média serbe B92. Cela me donne plus d’occasions d’essayer certaines choses, de communiquer plus clairement avec mon équipe. Le fait est aussi que vous n’êtes pas complètement détendu à l’entraînement. Vous savez que vos adversaires sont là, vous savez que tout le monde regarde par-dessus votre épaule ce qui se passe, ce sur quoi vous travaillez. Chacun de vos coups est mesuré et évalué. Cela, à travers une analyse, affecte l’éventuelle rencontre avec Alcaraz ou qui que ce soit demain.”