Ce jeudi après-midi, Marketa Vondrousova (WTA 42) s’est qualifiée pour la finale de Wimbledon en écartant Elina Svitolina (WTA 76). La rencontre, clôturée en deux sets (6-3, 6-3), aurait pu durer une petite heure à peine tant la supériorité de la Tchèque était claire jusqu’à 6-3, 4-0.

La faute à une Ukrainienne pas toujours inspirée et, à l’inverse, une Tchèque bien en jambes. S’appuyant sur un excellent service, la native de Sokolov s’est montrée la plus entreprenante (22 coups gagnants) et mérite amplement de disputer sa deuxième finale en Grand Chelem après l’édition 2019 de Roland-Garros.

En finale justement, elle retrouvera la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6) ou la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2). La rencontre doit débuter vers 16h15.