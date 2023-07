Après avoir renversé la tenante du titre Elena Rybakina (WTA 3) en quart de finale, Ons Jabeur a remis le couvert ce jeudi face à Aryna Sabalenka (WTA 2). Comme face à la Kazakhe, la sixième mondiale a été menée après avoir perdu le premier set au tie-break : 6-7 (5-7). Mais elle a su rester dans son match, bien aidée par un public acquis à sa cause. Ainsi, alors que l’on pensait le match plié, c’est la Biélorusse qui a fini par céder malgré de solides services et autres coups droits : 6-4, 6-3. "Accepter ses services et ses coups puissants a été très difficile, a d’ailleurs souligné la Tunisienne en fin de rencontre. Je suis fière parce que l’ancienne version de moi aurait perdu ce match et je serais déjà en train de rentrer à la maison, mais j’ai trouvé la force de me battre.”

Un succès que la finaliste malheureuse de Wimbledon – déjà – et de l’US Open, en 2022, doit à un important travail mental mené auprès de la psychologue française Stéphanie Maillard. Par le passé, Jabeur avait expliqué avoir eu beaucoup de mal à digérer sa défaite survenue sur le gazon londonien l’an dernier. “J’apprends à transformer l’énergie négative, comme la frustration, en énergie positive. J’ai su aller chercher au plus profond de moi pour gagner ce match… et, qui sait, le tournoi”, a conclu tout sourire celle que l’on surnomme la Ministre du bonheur.

guillement "Sur gazon, c'était inimaginable."

Forte mentalement, résiliente et déterminée, trois des qualités qu’elle partage avec sa future concurrente. À la différence que Marketa Vondrousova les a surtout trouvées dans ses blessures, moins dans les défaites. Finaliste de Roland-Garros 2019 à 19 ans, la Tchèque fut opérée dès septembre du poignet gauche. Puis une deuxième fois en mai 2022. Pour chaque passage sur le billard, elle manqua six mois de compétition.

Aujourd’hui, à 24 ans, elle prouve qu’elle vaut mieux que sa 42e place mondiale. Elle sera d’ailleurs au minimum 16e lundi, quelle que soit l’issue de la finale grâce à son succès convaincant devant la revenante Elina Svitolina (WTA 76) : 6-3, 6-3. "Sur la terre battue ou sur dur, peut-être que j’aurais dit que c’était éventuellement possible (d’atteindre la finale). Mais sur gazon, c’était inimaginable, a commenté la native de Sokolov. Pour moi, c’est vraiment dingue ce qui se passe. Mais je pense que tout peut arriver dans le tennis.”